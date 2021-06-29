В Кремле ответили на вопрос о возможности введения в РФ новых коронавирусных ограничений

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – в ход ежедневного брифинга для журналистов – ответил на вопрос одного из них, будут ли в нашей стране вводится новые ограничения по COVID-19 на федеральном уровне. По словам представителя Кремля, ему ничего об этом неизвестно, передаёт РИА Новости.

«Нет, мне ничего не известно о каких-то новых ограничениях», – подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, остается ли введение каких-либо ограничений на усмотрение регионов, пресс-секретарь президента России ответил утвердительно.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве. По его словам, она остаётся крайне сложной.

«Ситуация с COVID-19 в столице остаётся крайне сложной, – подчеркнул он. – За прошедшую неделю мы побили новые антирекорды по количеству госпитализаций, по количеству людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса».

Как подчеркнул Собянин, именно по этой причине власти города ввели ограничения, связанные с вакцинацией и доступом в рестораны и кафе только привитых, переболевших и тех, у кого ПЦР-тест отрицательный.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в РФ выявили 20 616 новых случаев коронавируса.

Всего за время пандемии в нашей стране зарегистрировано 5 493 557 заболевших COVID-19. Общее число жертв эпидемии в России достигло 134 545, из которых за последние сутки скончались 635 пациентов, что стало максимумом в РФ.

Больше всего пациентов умерли в Москве и Санкт-Петербурге — 121 и 119 соответственно. Столица России продолжает оставаться на первом месте и среди регионов по заболеваемости COVID-19 – в Москве выявлено 6 209 новых случаев коронавируса за сутки. Далее следуют Подмосковье (+2456), Санкт-Петербург (+1374), Нижегородская область (+336) и Брянская область (+318).

