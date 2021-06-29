Более тысячи рабочих мест создадут в новом офисно-торговом центре в Метрогородке

Специализированный застройщик «Метромаш» вложит в строительство офисно-торгового центра на востоке столицы 2,6 млрд рублей и получит льготу при возведении жилья по городской программе стимулирования создания рабочих мест. Благодаря реализации проекта будет создано около 1,1 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект «Метромаш» получил статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда. Компания вложит 2,6 млрд рублей в создание в Метрогородке многофункционального офисно-торгового центра площадью 38 тысяч квадратных метров, в результате чего появится около 1,1 тысячи рабочих мест. Всего в столице заключено уже пять соглашений в рамках программы стимулирования создания рабочих мест с общим объемом инвестиций в 25 млрд рублей», – рассказал заммэра.

Он уточнил, что благодаря участию в проекте АО «Специализированный застройщик «Метромаш» получит льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства двух многоквартирных домов в составе реализуемого под управлением компании AFI Development ЖК «Сиреневый парк».

Новый офисно-торговый центр появится на Тагильской улице района Метрогородок неподалеку от строящегося жилого комплекса «Сиреневый парк» (под управлением AFI Development). Один из домов, подпадающих под программу, застройщик планирует сдать уже в конце этого года, другой – весной 2024 года.

«Размер льготы для застройщика по программе составит почти 850 млн рублей: застройщик сможет воспользоваться ей после завершения строительства офисно-торгового центра. По условиям соглашения, это должно произойти не позднее июня 2024 года. До тех пор ему предоставлена отсрочка по внесению части платежа за первый год срока аренды земельных участков, выделенных для строительства жилья», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Программа стимулирования создания мест приложения труда была запущена в Москве в 2020 году для привлечения бизнеса к возведению объектов недвижимости за пределами Третьего транспортного кольца и МКАД. Строительство коммерческих и социальных объектов вне центра города поможет решать проблему маятниковой миграции из спальных районов, снизить трафик и разгрузить общественный транспорт.

«Программа позволяет девелоперам не только экономить на издержках при строительстве жилья, но и строить объекты, которые в будущем принесут дополнительный доход. При этом, в рамках одного инвестпроекта может быть создано несколько объектов с новыми рабочими местами», – рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

Направить заявку на присвоение статуса инвестпроекта по созданию мест приложения труда девелоперы могут с помощью онлайн-сервиса на инвестиционном портале Москвы. Для получения статуса застройщики должны соответствовать другим требованиям программы, в том числе обладать правами на земельные участки для строительства жилья и мест приложения труда. В программе могут участвовать и те инвесторы, которые уже строят в Москве многоквартирные жилые дома.