В России зафиксировали новый штамм COVID-19 «дельта-плюс»

В России обнаружили новый штамм коронавируса. Речь и идёт о «дельта плюс». Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, 25 июня о выявлении первого случая заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» на территории нашей страны заявила заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.

По её словам, этот случай скорее всего завозной. При этом специалист отмечала, что данный штамм также в единичных случаях зафиксирован в США и Великобритании.

Кроме того, Даниленко подчёркивала, что пока рано говорить о степени опасности «дельты плюс».

Между тем, зарубежные специалисты пояснили, что «дельта плюс» отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

В воскресенье, 27 июля в индийском штате Махараштра выявили разновидность «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Районы, где был обнаружен этот вариант, опечатали. Сейчас стране уже зафиксировали 22 случая заражения новым штаммом.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила, что распространение новейшего штамма коронавируса «дельта плюс» требует незамедлительной реакции, в противном случае придётся ввести новый локдаун, в том числе в России.

По её мнению, остановить распространение нового штамма можно при помощи вакцинации и масочного режима.

«Одна вакцинация сама по себе с «дельтой плюс» не справится. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун», — подчеркнула она.

