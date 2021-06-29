В Сочи, Анапу и Геленджик могут отменить половину авиарейсов

Российские авиакомпании могут отменить половину рейсов в курортные города Краснодарского края. Причина этого - отказ гостиниц в размещении членов экипажей, не имеющих отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса. Не все авиаперевозчики готовы гарантировать выполнение этих условий своими сотрудниками. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к ГК «Аэрофлот».

«В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации или свежих результатов ПЦР-теста», — сообщил источник.

Он пояснил, что в разгар сезона экипажи многих авиакомпаний остаются в курортных городах в «эстафетах», чтобы выполнять программу полетов. При этом авиакомпании «просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами».

Эту информацию подтвердил также источник, близкий к топ-менеджменту лоукостера «Победа». По его словам, полетная программа в этот регион может быть сокращена на 40-50%, так как на предполетный отдых только в Сочи ежедневно размещается порядка 50 членов экипажа.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев 24 июня объявил, что с 1 июля туристов будут заселять в отели только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от COVID-19, а с 1 августа — только при предъявлении сертификата о прививке. Режим повышенной готовности в Краснодарском крае будет действовать до 1 октября.

Ранее Expert.ru уже писал в статье Краснодарский край: туриндустрия проигрывает «дикарям», что запрет на заселение в гостиницы краснодарских курортов приезжих, не имеющих документального подтверждения их безопасности для окружающих, уже вызвал панику у хозяев черноморских гостиниц из-за вполне реальной угрозы оказаться в этом году на мели.