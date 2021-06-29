В США появилась маска, позволяющая определить наличие у человека COVID

В США создали маску, в которую встроен датчик, позволяющий определить приблизительно за полтора часа, заражен ли человек коронавирусом, сообщает ТАСС, ссылаясь на статью Массачусетского технологического института.

Его специалисты совместно с коллегами из Гарвардского университета создали прототип маски с небольшим съемным датчиком, который можно вшить не только в маску, но и в лабораторный халат и другую одежду.

Примерно через полтора часа ношения маски датчик показывает результат, причем настроить его можно так, чтобы другим людям он не был виден. Такая возможность предусмотрена в целях конфиденциальности.

Подобные датчики начали разрабатывать несколько лет назад для выявления заражения вирусами Эбола и Зика. Изобретение может быть переформатировано и для обнаружение других вирусов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США к настоящему моменту выявлено более 33,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 604 тыс. человек.

