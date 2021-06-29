В «Векторе» рассказали о влиянии погоды на распространение коронавируса

Александр Семёнов – доктор биологических наук, глава екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» – рассказал, как климатическая обстановка влияет на распространение COVID-19.

По мнению специалиста, погода может оказывать лишь опосредованное влияние на распространение коронавируса. При этом, он подчеркнул, что умеренно-влажный климат, как, например, в Москве – прекрасная среда для передачи вируса, передаёт РИА Новости.

«Погода всё-таки не оказывает существенного влияния на распространение COVID-19, – считает он. – Но когда на улице очень жарко или очень холодно, то людей на улице меньше, они реже вместе гуляют, встречаются, а время в основном проводят в помещении. Вот таким опосредованным образом влияют».

Семёнов также уточнил, что ковид меньше передается при солнечном свете и ультрафиолете, но должно быть обязательно очень сухо и жарко.

Когда же климат умеренно-влажный, как в Москве, а температурный фон составляет плюс 32-35, то коронавируса прекрасно передаётся», – резюмировал доктор биологических наук.

Напомним, по данным опершатаба, за минувшие сутки в нашей стране выявили 20 616 случаев инфицирования коронавирусом.

Нарастающим итогом в РФ за всё время пандемии зарегистрировано 5 493 557 заболевших COVID-19. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 134 545, из которых за последние сутки скончались 635 пациентов, что стало наибольшим показателем за всю эпидемию в РФ.

Больше всего пациентов умерли в Москве и Санкт-Петербурге — 121 и 119 соответственно. Столица России продолжает оставаться на первом месте и среди регионов по заболеваемости ковидом – в Москве выявлено 6 209 новых случаев инфицирования за сутки. Далее следуют Подмосковье (+2456), Санкт-Петербург (+1374), Нижегородская область (+336) и Брянская область (+318).

