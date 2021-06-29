Вакцинация любой ценой: кто заплатит эту цену

Несмотря на неоднократно повторяемые заверения высших федеральных чиновников о том, что вакцинация в России по-прежнему является добровольной, реальные действия властей более низкого уровня — региональных и муниципальных — свидетельствуют о другом. Для придания прививочной кампании оборотов людей теперь вынуждают прививаться, правда, «экономическими» методами: в первую очередь, угрозой отстранения от работы. Эта мера, надо сказать, может оказаться куда более действенной, чем запрет на посещение кафе и ресторанов без кьюар-кода.

«Регионы вводят условия [обязательной вакцинации] для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Это ситуация де-факто и де-юре такая», — заявил в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Но это заявления если не де-юре, то де-факто дезавуируется требованиями обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. На сегодня таковые опубликованы в 20 российских регионах.

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Так, в Москве спустили разнарядку: сделать прививки от коронавируса 60 процентам работников сфер общепита, сферы услуг, предприятий транспорта, энергетики, ЖКХ, здравоохранения, образования, соцслужб, органов власти и т.д. Речь идет о постановлении об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг, приятым главным государственным санитарным врачом столицы, и об указе мэра Москвы, определяющем механизм и порядок реализации этого постановления. Первую прививку надо сделать до 15 июля, вторую, если она предусмотрена, — до 15 августа.

Впрочем, прозвучал и обнадеживающий сигнал. Федеральные власти признали, что планы вакцинировать к началу осени 60% процентов населения реализовать не удастся, и ее сроки будут «сдвигаться вправо». Об этом, по сообщению РИА «Новости», заявил 29 июня уже упоминавшийся представитель Кремля. «Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», — добавил он.

Но скорость прохождения этого сигнала еще предстоит отследить.

Чиновники нашли крайних: больных и врачей

Поскольку тема вакцинации плавно, но энергично перешла из медицинской в общественно-политическую плоскость, все ссылки на правовые нормы превратились в пустой звук, бьет тревогу юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко.

«В текущей ситуации крайними оказываются, с какой стороны ни подойди, врачи. Они в самом деле оказались зажаты между профессиональной обязанностью не нанести своими действиями вред здоровью пациента и административно-дисциплинарными требованиями вышестоящего начальства, на которое, в свою очередь, давят власти. У врача поэтому выбор очень незавидный: либо дать человеку отвод по медицинским показаниям и схлопотать по шапке от руководства, либо не ссориться с руководством, но взять на себя риски ухудшения здоровья пациента после вакцинации», — объясняет он.

Власти при этом всячески замалчивают и еще один, весьма сложный вопрос вакцинации: существование второй категории «крайних» — достаточно большого числа людей, которым по медицинским показаниям прививка противопоказана. Наблюдатели отмечают, что получить медицинский отвод от прививки сегодня практически невозможно, несмотря ни на какие объективные показания. Медики в частных беседах не скрывают, что существует тотальный негласный административный запрет на такие отводы.

По словам Карпенко, максимум, что может сделать врач, для которого клятва Гиппократа остается приоритетнее распоряжений властей — это выдать человеку справку о противопоказаниях к вакцинации, заверенную личной печатью. Однако такая справка будет недействительна без круглой печати медучреждения, и совершенно не факт, что находящееся под административным прессом руководство поликлиники такую справку заверит.

На этой волне, конечно же, моментально возникла пена в виде мошеннических сервисов, предлагающих за сумму от 7 до 11 тысяч рублей либо QR-сертификаты о якобы проведенной вакцинации, либо справки о противопоказаниях для прививки. Власти, конечно же, отреагировали, предупредив, что за изготовление и использование поддельных документов последует серьезная уголовная ответственность: от штрафа в 40 тысяч рублей — до двух, а в иных случаях и до пяти лет лишения свободы, причем как для исполнителя такой «услуги», так и для заказчика (последнему, правда, грозит всего год, но это тоже очень суровая ответственность).

Карпенко говорит, что лично знает как медработников, кто не пойдет на поводу у требований начальства и не отправит на вакцинацию человека, которому это грозит проблемами со здоровьем, так и врачей, для которых трудовая дисциплина важнее профессиональной этики.

Из лагеря последних раздаются голоса, что в перечне медицинских противопоказаний для вакцинации, к примеру, наличие антител не значится. Это делается для того, чтобы не давать людям лишних оснований отказываться от вакцинации. Причинами называют: отсутствие в настоящее время единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, и отсутствие системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса.

Кроме того, настаивают врачи-«соглашатели», наличие высокого уровня антител вообще не является противопоказанием для вакцинирования. Они обосновывают такой подход тем, что имеющиеся тест-системы имеют разные единицы изменения и несопоставимы с точки зрения результатов. А значит, ориентироваться на результаты тестирования некорректно.

Иммунологии в свою очередь обращают внимание на то, что перечень заболеваний и состояний для медицинского отвода от прививки против COVID-19 (и любых вакцинаций вообще) достаточно ограничен: это острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, жизнеугрожающие и неотложные состояния (беременность). Правда, в инструкциях по применению всех трех отечественных вакцин есть еще разделы «Применять с осторожностью» и предупреждения о совместимости с другими препаратами. Но негласный запрет вычеркивает все три эти категории из списка возможностей получить отвод по медицинским показаниям.

Ситуация безвыходная и с правовой, и с профессиональной точки зрения, констатирует Карпенко. И в результате граждане, как и врачи, тоже оказываются перед выбором из двух зол.

Это относится к случаям, когда человек оказался в списке профессий, для которых вакцинация объявлена обязательной, но при этом ему предстоит плановая операция или он уже проходит курс медикаментозного лечения, когда противопоказаны любые прививки — в частности, когда применяются иммуноподавляющие препараты. Таким людям приходится рисковать либо здоровьем, либо трудоустройством, и в ряде случаев альтернатива оказывается совершенно безрадостной: потерять трудоспособность или умереть с голоду.

Карпенко видит, впрочем, возможность для тех, кто не хочет (и, тем более, не может) вакцинироваться, но рассчитывает сохранить работу, пройти меж двух огней. Она состоит в том, чтобы подать в суд на медучреждение, которое отказывается выдать медицинский отвод (или заверить справку своего врача).

«Таким ходом человек убивает сразу двух зайцев, — говорит эксперт. — Во-первых, он получает возможность обрести подтвержденное судом экспертное заключение о возможности или невозможности вакцинации — в суде эксперты предупреждены об ответственности за заведомо ложное заключение. Во-вторых, с момента подачи иска отношения истца с работодателем “замораживаются”: тот уже не имеет права отстранить сотрудника от работы до вынесения судебного решения. А так как судебные тяжбы имеют свойство тянуться месяцами — особенно, если по такому пути пойдут десятки тысяч «антипрививочников» — то у человека есть шанс, что к окончанию суда ситуация с вакцинацией сто раз поменяется в сторону облегчения требований», — полагает Карпенко.

Такие надежды действительно могут выглядеть обоснованными — с учетом упомянутого выше намерения федеральных властей «сдвинуть вправо» установленные ранее сроки вакцинации.

Не будите спящие законы

В спорах вокруг законности или незаконности принуждения к вакцинации давно поставлена точка на международном уровне. Все европейские страны этот этап уже прошли, утверждает доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции Андрей Некрасов.

«Российских антипрививочников почти на год опередили их единомышленники в европейских странах, которые завалили исками ЕСПЧ — как последнюю инстанцию в своих спорах с национальными властями. И, к страшному разочарованию европейских правозащитников, в Страсбурге постановили, что да, в чрезвычайной ситуации, каковой является пандемия, власти имеют право вводить сегрегацию населения по признаку “привитый — непривитый”. То есть, российские противники вакцинации (по идейным, а не по медицинским основаниям — Ред.) заведомо обречены на проигрыш, вздумай они судиться», — говорит Некрасов.

Подчеркнем, что эксперт имеет в виду именно принципиальных антипрививочников. Иски от тех, у кого есть медицинские основания не прививаться, должны иметь более благоприятную перспективу, что достаточно убедительно обосновал выше Андрей Карпенко. Как, кстати — и от тех, кто переболел коронавирусом, получив официальный диагноз, но кого администрация учреждения может склонять к прививке для «галочки», важной вышестоящему начальству. Такие люди, между тем, уже начали получать QR-коды наравне с теми, кто вакцинировался.

Вместе с тем, как напоминает Андрей Некрасов, в России уже более 20 лет существует законодательная база, позволяющая властям вакцинировать население без его согласия. Просто до сих пор эти два федеральных закона («О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней») были «спящими», так как не возникало необходимости в их активации.

«Про эти законы сейчас “забыли” — вполне возможно потому, что федеральный центр не хочет брать на себя ответственность за негативную реакцию значительной части населения на требования вакцинироваться, и перебрасывает социальные последствия на регионы. Это малодушие федеральных властей может выйти им боком в виде ослабления примата общенационального регулирования над региональным не только в санитарно-эпидемиологических вопросах, но и по всему спектру. Тому, что губернаторы при возможности не прочь попользоваться федеральными полномочиями, существует немало свидетельств, и мы их знаем», — напоминает Некрасов.

Головокружение от вакцинации

С тем, что крайними в сложившейся обстановке оказываются рядовые медработники, согласен президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин. Он опасается того, что если власти сочтут общественное неприятие вакцинации выходящим за некую, кем-то определенную, красную черту, то федеральный центр легко сделает разворот на 180 градусов и свалит вину за «перегибы на местах» на глав регионов, а те, в свою очередь, «делегируют ответственность» на уровень конкретных медучреждений.

«Надо прямо сказать, что примеров самодурства руководителей медучреждений на местах в самом деле хватает, — констатирует Гальперин. — Прежде никогда не было проблемой получить справку о невозможности вакцинации по медицинским показаниям. Сейчас же медработников не гладят по голове за выдачу таких отводов. Я вообще предвижу, что в ближайшие недели, если не дни, поднимется волна судебных исков — она начнется после появления первых приказов об отстранении непривитых от работы», — прогнозирует врач.

По мнению Гальперина, перспективы у таких исков — если суды будут придерживаться буквы закона, а не сервильного подхода — в основном успешные. Причина его уверенности состоит в том, что у региональных властей нет юридических полномочий принимать подобные решения, нарушающие конституционное право граждан на труд. Федеральные же законы, упомянутые выше, активируются только в случае объявления карантина — чрезвычайной эпидемиологической ситуации, каковая официально не была объявлена ни сегодня, ни когда-либо с начала пандемии. Более того, Госдума в последние дни работы в текущем созыве не смогла принять закон о внесении прививок от коронавируса в план обязательной вакцинации населения.

«Здесь важно то, какими будут самые первые решения судов по подобным искам, потому что остальные суды станут ориентироваться на единообразие судебной практики», — надеется Гальперин, добавляя, что президент Владимир Путин, упомянув в одном из выступлений вакцинацию, высказался против принуждения к этой процедуре.

Но здесь и сейчас, сожалеет Гальперин, исход противостояния властей и тех, кому нужно получить отвод от прививки, решает позиция конкретного линейного врача в местной поликлинике. И далеко не все врачи, признаёт он, ставят профессиональную честь выше желания дружить с начальством и местными властями.

«На сегодняшний день единственным регулятором решений, давать отводы от вакцинации или не давать, является столь зыбкая норма, как профессиональная этика. Как дальше дело пойдет — зависит от позиции федеральных властей. От того, укажут ли они на недопустимость распоряжений типа требования отказывать в медпомощи людям, не прошедшим вакцинацию. Потому что это уже вообще

беспредел — нарушение статьи 41 Конституции и статьи 124 “Неоказание помощи больному” УК РФ», — говорит эксперт.

Он считает, что буквальное исполнение таких распоряжений подводит врачей под уголовную ответственность за умышленное нанесение вреда здоровью (в зависимости от степени тяжести, статьи 111, 112, 115 УК РФ).

Так или иначе, ситуация с «отказниками» становится все более напряженной. Кто не выдержит первым — поставленные чиновниками под удар врачи, или те, кто не может получить необходимый по медицинским показаниям отвод от прививки? А может быть, в преддверии приближающихся выборов этой темой заинтересуется кто-то из политиков?