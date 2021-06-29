Отсутствие водной безопасности все чаще становится причиной социальной и политической нестабильности, угрожающей миру и безопасности на всех уровнях – говорится в докладе «Водная драма в условиях глобальных трансформаций» - трехсторонний диалог по инновационной водной дипломатии и эффективному управлению водными ресурсами в XXI веке, подготовленный видными российскими и международными экспертами. Представленный документ призван стать справочником для всех сторон участвующих в использовании водных ресурсов планеты.

Женевский Водный Центр (Geneva Water Hub) и Международная Ассоциация Озерных Регионов 22 июня провели круглый стол, на котором представили доклад. Публикация предназначена для использования в качестве справочного материала для специалистов в области гидрополитики и водной дипломатии.

Только объединившись, выработав общую политику, методологию, принципы управления водными ресурсами можно успешно решать водные кризисы, которые рискуют стать регулярными в самое ближайшее время.

Женевский центр водных ресурсов работает для предотвращения напряженности между государственными и частными субъектами, а также между политическими образованиями и странами. Среди участников мероприятия, отмечавших важность эффективного сохранения водных ресурсов для будущих поколений, были мировые эксперты.

В издании принимали участие ведущие мировые специалисты по водным ресурсам, в том числе, бывший президент Словении, председатель Глобальной группы высокого уровня по проблеме воды и мира Данило Тюрк, депутат Госдумы РФ, национальный посол доброй воли ЮНЕП Вячеслав Фетисов, чрезвычайный и Полномочный Посол, Постоянный представитель Швейцарии при ООН Юрг Лаубер и другие эксперты, поделившиеся на мероприятии основными идеями проекта,

Вода как источник напряженности

В своем выступлении генеральный директор Женевского водного центра Франсуа Мюнгер подчеркнул огромное значение поднятых в сборнике тем: «Пресная вода находится в центре всех наших жизненных основ. Речь идет о санитарной и продовольственной, энергетической, гуманитарной, экологической, социальной и экономической безопасности. Вот уже несколько лет Всемирный экономический форум включает водный кризис в число трех важнейших мировых проблем. Вода – источник серьезной напряженности как на локальном, так и на международном уровне». И одновременно, отметил эксперт, это мощнейшее средство сотрудничества, инструмент достижения мира. В частности, таковым, является и договор о правовом статусе Каспийского моря, представленный в презентуемом издании.

Сейчас большинство проблем, связанных с устойчивым управление водными ресурсами, уже не решаются на уровне отдельно взятых стран, нужна консолидация мирового опыта, лучших практик, синергия усилий. Задач в этой области очень много – от совершенствования законодательства до подготовки профессиональных кадров, и только вместе и их можно решать успешно.

Генеральный директор Международной ассоциации озерных регионов (МАОР) Александр Тимченко также подчеркнул, что проблема водных ресурсов является одним из главных рисков выживания человечества и факторов для стабилизации мира. Многие действенные меры уже предложены, считает Александр Тимченко: движение «Водный мир», идея «Вода как инструмент мира», швейцарская инициатива «Синий фонд» заложили солидную основу для практического решения водных проблем. Международное сотрудничество, развитие водной дипломатии, справедливое распределение трансграничного водопользования является необходимыми условиями преодоления водного кризиса. Особую важность, по мнению эксперта, составляет подготовка кадров по водной дипломатии и управлению водными ресурсами, расширение знаний и компетенций в этой области: «Будущее поколение Земли должно бережно относиться к воде и миру, и основы этого понимания мы должны заложить сегодня».

Страна озер

В России уникальные природные условия, позволяющие ей на данный момент не испытывать проблем с доступом к питьевым ресурсам для населения. На нашей территории расположено уникальное озеро – Байкал – мировое сокровище, огромный запас питьевой чистейшей природной воды. Перспективами, которые открываются с созданием Байкальского международного центра водных ресурсов поделился в своем выступлении Директор по инновационным проектам, En + Group Алексей Арнаутов.

Создание этого центра предполагает возникновение на берегу озера многофункционального кластера производственного, научно-исследовательского, туристического и образовательного значения. Здесь будут проводиться уникальные исследования, станет возможным привлечение широкого круга мировых экспертов к изучению Байкала. А вода из озера станет доступна еще более широкому кругу потребителей. Тут планируется построить завод для расширения выпуска воды с уникальными свойствами, добываемой из глубины озера под брендом Legend of Baikal. Этот бренд уже завоевал популярность в России и сейчас выходит на международный рынок.

Создание «зеленого» производства на южном берегу Байкала особенно важно: хрупкая экосистема озера много лет страдала от деятельности БЦБК. Накопившиеся проблемы усугублять нельзя. Поэтому к работе привлечен Иркутский государственный университетом (ИГУ). Специалисты вуза расширят мониторинг состояния озера и проследят за экологической обстановкой в ходе рекультивации и строительства. В перспективе, ИГУ, возможно, будет оценивать загрязненность воды в Байкале и смежных бассейнах по разным направлениям, а также подготавливать кадры в области экологических исследований озера.

Международный центр водных ресурсов будет способствовать грамотному управлению природным богатством мирового значения, поддержанию его экологической безопасности, а также расширению возможностей туризма и образования. Долгосрочные программы, на которые нацелен Байкальский центр идеально отвечают принципам, заявленным на мероприятии – выстраивать диалог бизнеса, политики, научных и общественных организаций, чтобы успешно реализовывать комплексные проекты в области управления водными ресурсами во всем мире.