Байден расширил санкционный список китайских компаний

Президент США Джо Байден расширил список китайских компаний, в которые запрещены инвестиции американских физических и юридических лиц. По данным Вашингтона, эти компании связанны с оборонно-промышленным комплексом Китая, либо производят технологий слежения, «которые способствуют наблюдениям, как в Китае, так и за его пределами, за этническими меньшинствами или каким-либо другим образом способствуют репрессиям и серьезным нарушениям прав человека».

Санкционный список китайских компаний был увеличен с 48 до 59 компаний. Указ Байдена расширил санкционный список, который был составлен его предшественником – президентом США Дональдом Трампом. В списке находятся телекоммуникационная компания Huawei Technologies, производитель микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) и производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Запрет на инвестиции вступает в силу через два месяца, чтобы дать возможность американским инвесторам продать акции попавших под санкции компаний.