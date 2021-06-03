Белоруссия сокращает численность посольства США

Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что в ответ на американские санкции сократит дипломатический и административно-технический персонал американского посольства.

«Сегодня формально начали действовать ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса. Это незаконные действия, противоречащие международному праву и призванные оказать давление на суверенное государство... Сегодня в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию. Эти меры – точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью», – сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

3 июня США возобновили действие санкций в отношении девяти белорусских компаний.