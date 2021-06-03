Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был соединить Норвегию и Польшу.

«31 мая 2021 года Апелляционный совет по окружающей среде и продовольствию отозвал экологическое разрешение для проекта Baltic Pipe, выданное Датским агентством по охране окружающей среды 12 июля 2019 года», – сообщается на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet.

«Мы очень огорчены принятым решением. Когда мы получили экологическое разрешение властей для Baltic Pipe в 2019 году, было сказано, что необходимо провести дальнейшую работу по ряду мер по обеспечению хороших условий жизни, например, для лещины, березовые мыши и летучие мыши, обитающие в некоторых местах, где проходит Балтийский трубопровод. С тех пор мы продолжаем работать над рядом мер по защите животных. Но апелляционная комиссия утверждает, что все меры должны быть полностью разъяснены до выдачи экологического разрешения», – заявила заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг.

Завершить строительства газопровода Baltic Pipe планировалось в 2022 году.

