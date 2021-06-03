En+ Group обсудит «зеленую» экономику и подпишет соглашения с Кемеровской областью и Хабаровским краем на ПМЭФ

Делегация En+ Group принимает участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Руководство компании планирует подписать серию стратегических документов по развитию инфраструктурных проектов в российских регионах, а также принять участие в ключевых треках деловой программы форума, посвященных «зеленой» экономике. Об этом сообщила пресс-служба группы.

В частности, планируется подписать ряд соглашений с правительством Кемеровской области – Кузбасса и правительством Хабаровского края, отметили в пресс-службе.

Одним из ключевых событий форума стала панельная дискуссия «Зеленая повестка»: Векторы развития и источники финансирования», организованная при поддержке En+ Group. В дискуссии приняли участие исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Грегори Баркер и Директор по стратегии и связям с инвесторами РУСАЛа, компании металлургического бизнеса Группы, Олег Мухамедшин, а модератором выступил старший партнер McKinsey & Company Ермолай Солженицын. Отмечается, что потенциал для внедрения «зеленых» технологий в России до 2023 года оценивается в 3 триллиона рублей, при этом рентабельность таких проектов невысокая. На дискуссии обсудили, как в подобных условиях развивать технологии.

В форуме также принимает участие основатель компании Олег Дерипаска. В частности, он посетил сессию «НЭП 2.0. Как обеспечить экономический рост в каждом доме?». Предприниматель поделился мнением, что государство должно обеспечить условия для бизнеса, чтобы те могли реализовать последние поправки к Конституции. «30 трлн руб. (облигаций - цитата по газете «Ъ») на нашу 110-триллионную экономику - это ничего. Из этих 30 трлн руб. ОФЗ Минфина - половина, еще половину - банки и нефтедобывающий сектор. Облигации нужны, и ломбардный список более квалифицированный, и учет этих бумаг», - сказал Олег Дерипаска.