Израиль без Нетаньяху

Всего каких-то 35 минут не хватило Нетаньяху, чтобы в очередной раз перехитрить всех своих недругов. Именно столько оставалось до наступления 3 июня (даты, после которой лидер второй по числу депутатов партии «Еш Атид» Яир Лапид терял право на формирование правительства), когда президенту страны был представлен список нового кабинета министров.

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Этому предшествовали по-настоящему драматические переговоры между лидерами нескольких израильских партий, почти сутки проходившие в отеле «Кфар Макабия» в городе Рамат-Ган.

К утру 2 июня казалось, что договоренность о создании коалиции парламентского большинства будет достигнута. Тогда депутаты кнессета могли бы с чистой совестью сосредоточиться на выборах президента, намеченных на этот день. Однако в 4 часа утра партия РААМ (Объединенный арабский список) неожиданно заявила, что голосовать за коалиционное соглашение не будет. Ее лидер Мансур Аббас отказался комментировать сообщения израильских СМИ о том, что этому решению предшествовал долгий разговор с Нетаньяху, в котором якобы тот, в обмен на срыв переговоров, пообещал уступку по раздражающему арабов закону Каменеца (по имени автора, юридического советника правительства Эреза Каменеца), ужесточающего санкции и вводящего крупные штрафы за незаконное строительство.

Земельный вопрос для еврейско-арабских отношений, как известно, больная тема. Достаточно напомнить, что недавняя вспышка насилия, едва не переросшая в наземную операцию в Секторе Газа, произошла как раз из-за разрешенного в пользу израильтян спора о том, законно или нет построились палестинцы в одном из иерусалимских кварталов.

Почти день потребовался, чтобы уговорить РААМ. По сообщению сайта «Сругим», это обошлось недешево. Новое правительство обязалось выделить крупные ассигнования (примерно 10 млрд долларов в течении нескольких лет) на развитие населенных арабами территорий Израиля. Они покроют расходы на самые разные нужды — от развития инфраструктуры до борьбы с преступностью. Будет признано законным строительство трех бедуинских поселений, а закон Каменеца подредактируют. То есть, арабские избиратели выиграют от правительства без Нетаньяху больше других, но министров-арабов в новом кабинете не будет — угроза, которой пугал евреев Нетаньяху, оказалась пустой.

Под аккомпанемент протестов, которые устроили у «Кфар Макабия» сторонники теперь уже отставного премьер-министра, в среду был представлен состав нового правительства. Его сформировали семь партий, часть из которых идеологически — прямые антиподы. Ядром коалиции стала правая партия «Ямина» бывшего министра обороны Нафтали Бенета и левоцентристская «Еш Атид» экс-главы минфина Яира Лапида. Оба лидера будут возглавлять правительство по ротационному принципу. До 2023 года пост премьер-министра будет занимать Бенет, а потом, вплоть до выборов 2025 года — Лапид, который пока будет пребывать на посту министра иностранных дел.

Лидер израильской партии «Еш атид» Яир Лапид сумел сформировать коалицию для создания кабмина

Опыт применения такого механизма смены власти у Израиля есть, и нельзя сказать, чтобы он был слишком удачным. Лидер левоцентристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и Нетаньяху совсем недавно именно на таких условиях создали правительство и коалицию, но она просуществовала недолго. Реальная причина — твердое намерение Нетаньяху любой ценой остаться в кресле премьер-министра после ноября 2021 года, когда он должен был, по коалиционному соглашению, уступить свой пост Ганцу.

Отступать многоопытному и многогрешному «Биби» было некуда: позади — тюрьма. Начался суд по трем уголовным делам о коррупции и злоупотреблении положением (так называемые «дело 1000», «дело 2000» и «дело 4000»), по которым Нетаньяху проходит обвиняемым. Если его признают виновным (а ему инкриминируют, помимо всего прочего получение взяток на сумму свыше 230 тыс. долларов), он пополнит обширный список больших чиновников, отправившихся с высоких постов на нары. Иммунитета от уголовного преследования премьер-министр в Израиле не имеет, зато пост главы правительства дает безграничные возможности для затягивания судебного процесса, чем Нетаньяху и пользовался.

Вновь нырнуть под спасительный зонтик пребывания в нужной должности он может, только если вернется во власть. А этого исключить нельзя — надо только дождаться распада коалиции и, как следствие, новых выборов. Нетаньяху, несмотря ни на что, по-прежнему популярен и все еще имеет неплохие шансы вернуться в премьерское кресло.

Нынешнюю коалицию может погубить не личный интерес, а идеология — очень уж разные политические силы там собрались. Есть в ней и «Ямина», мало чем отличающаяся по своим программным установкам от «Ликуд» (партии Нетаньяху), есть и левые «Мерец» и «Авода», которым достались несколько министерских портфелей. Одни считают, что с палестинцами бессмысленно договариваться, другие, напротив, выступают за независимое палестинское государство. Одни — правые консерваторы, другие — социалисты.

Впрочем, для взгляда из-за рубежа интересно не это, а то, как изменится внешняя политика страны. Нетаньяху, надо отдать ему должное, осуществлял ее с немалым искусством. Он умудрялся ладить и с Путиным, и с Трампом, и с арабскими нефтяными монархиями. Не сложились у него отношения разве что с демократической администрацией Барака Обамы. Поэтому, кстати, уход «Биби» от власти не может не радовать команду Джо Байдена. Вопрос, обладают той же гибкостью Бенет и Лапид, пока остается открытым. Особенно большие сомнения есть на счет последнего. Оценивая его кондиции как дипломата, стоит вспомнить, что Лапид — один из немногих израильских политиков, публично критиковавших Россию и лично Владимира Путина.

Слов нет, поддержка Москвой Ирана, Башара Асада и ее дружба с Турцией в Израиле многим не нравится. Но, осознавая важность России для разрешения ближневосточных проблем, израильтяне уже много лет предпочитают особо ее не задевать. Лапид, видимо, решил стать исключением из правил. Теперь ему предстоит выстраивать отношения с Кремлем. Получится ли?