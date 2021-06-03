Лучшие хозяева России

Компания PwC опубликовала итоги опроса «Российский бизнес глазами самих россиян», которое провел фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно итогам исследования, даже через 30 лет после распада СССР мнение наших граждан о возможности успешного ведения бизнеса в стране остается скептическим. Впрочем, отношение к самим бизнесменам не является таковым. Просто большинство россиян затрудняется назвать лучших отечественных предпринимателей и компании.

«Среди тех, кто занимается бизнесом в России, в числе лучших, по версии респондентов, оказались: С.Галицкий (2%), О.Тиньков (1%), П.Дуров (1%), П.Грудинин (1%), А.Усманов (1%) и Р.Абрамович (1%). Еще 16% ответили, что в России нет лучших в этой сфере, а 71% затруднились с ответом», — говорится в исследовании. В список лучших российских компаний вошли «Газпром» — 9%, «Яндекс» — 3%, «Лукойл» — 3%, «Роснефть» — 2%, Сбербанк — 2%. Другие компании набрали не более 1%. По мнению 14% респондентов, в России нет лучших компаний, еще 61% затруднились ответить на этот вопрос.

В то же время «Скорее хорошо» к отечественным бизнесменам относятся 76 % респондентов («скорее плохо» — лишь 10 %). При этом 45 % полагают, что лет 10–15 назад отношение к бизнесменам было хуже (20 % думают, что, наоборот, лучше, а по мнению четверти опрошенных, ничего не изменилось).

Условия для ведения бизнеса в России опрошенные считают скорее неблагоприятными, чем благоприятными (49 % против 37 %). А 44 % говорят, что в последние годы они скорее ухудшаются (“инакомыслящих” — все те же 37 %).

«У населения образ предпринимателя до сих пор не сложился как однозначно положительный», — комментирует итоги опроса Александр Баранов, управляющий партнер компании «Нимандс Лигал». — «На это повлияло множество факторов, начиная от непрозрачной системы приватизации предприятий в 90-х годах до неудачного опыта работы в частных коммерческих организациях, где могли происходить конфликты с владельцами и руководством. К тому же общая сложность ведения бизнеса в России пока не позволяет предпринимателям направить часть прибыли на социальные проекты, что могло бы улучшить образ коммерческого бизнеса как института».

То, что, 71% россиян не могут назвать лучших российских предпринимателей, связано с нарастающим негативным отношением к бизнесу в целом, уверен владелец и CEO компании Gerchik & Co Иван Крошный. Ведь, согласно более ранним опросам, лучше всего относятся к бизнесменам молодые люди и те, кто имеет достаточно высокий доход, а хуже всего — малообеспеченные сограждане, число которых в прошлом году резко выросло.

Как полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, результаты опроса обращают внимание на несколько важных моментов в жизни российского общества – то что из лучших российских компаний россияне припомнили только «Газпром», «Яндекс», Сбер и некоторых нефтяников указывает на то, что подавляющая часть респондентов деловыми новостями интересуется опосредовано и делает выводы исключительно из того, с чем чаще всего сталкивается — ведь все эти компании предоставляют наиболее востребованные услуги и максимально упоминаются в СМИ.

«Однако вот что интересно — если сравнить статистику опроса по фамилиям успешных бизнесменов с лучшими компаниями, то будет полный диссонанс, поскольку Галицкий — это основатель “Магнита”, Тиньков — это одноименный банк, Дуров — это сеть ВК, Грудинин – растениеводство и животноводство, а Абрамович и Усманов — это инвестиции и металлургия. То есть, скорее, россияне в ответах ориентировались на свои фоновые знания, полученные как из повседневной жизни, так из средств массовой информации, чем отталкивались от реалий делового мира», — говорит аналитик.

Что касается подавляющего пессимизма относительно того, что в большей степени условия для бизнеса в стране неблагоприятные, то, отмечает Илья Жарский, это мнение, повторяющееся из года в год. На текущий момент, вывод усиливается влиянием пандемии, в результате которой наиболее пострадал сегмент малого и среднего бизнеса, невзирая даже на усилия государства по оказанию поддержки в виде льготных кредитов на зарплату или налоговых каникул.

В отношении перспектив ведения бизнеса будущим и подрастающим поколением, аналитик полагает, что это, скорее, романтизация предпринимательской сферы, чем реальная оценка. Сейчас ни у кого нет четкого понимания того, на каком уровне будет находиться МСП-сообщество через 15-20 лет нет, говорит он, поскольку в России крайне прогрессирует тренд на укрупнение позиций сетей и холдингов.

При этом остается крайне высоким уровень госсектора в экономике. При таком неравномерном соотношении сил, бизнесу без поворотных реформ будет крайне трудно отыгрывать свою часть прибыли, полагает аналитик.