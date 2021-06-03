«Коммерсантъ» сообщил о новых хищениях на космодроме «Восточный»

Следственный комитет в Амурской области возбудил сразу два уголовных дела в связи с хищениями на космодроме «Восточный», пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на следственные органы. По словам источника, сумма ущерба составляет 600 млн рублей, по другим сведениям похищено 60 млн. В «Роскосмосе» газете сообщили, что содействуют следственным органам.

Согласно первому делу, подрядчик получил 600 млн руб., но работы на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка № 3.2» не выполнил. Контракт на данные работы был заключен в июне 2020 г. дирекцией космодрома и АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ). В рамках проекта было заключено три соглашения на общую сумму 4 млрд руб. между руководством ЦЭНКИ и ООО «Респект-СМ».

Согласно условиям договора ЦЭНКИ обязуется перечислить аванс компании-подрядчику в размере 10% от стоимости контракта. В период с июля по ноябрь прошлого года «Респект» получил от центра 700 миллионов рублей, при этом обязательств на объекте было выполнено всего на 100 млн руб., пишет издание. На основании вскрывшихся фактов СК возбудил дело против неустановленных лиц.

Во втором деле другой подрядчик, по данным следствия, предположительно похитил 60 млн руб. по фиктивным документам. В результате сговора между «Респект-СМ» и компании «Баваль», в казначействе по подложным документам было получено 59,8 млн руб. В результате «должностные лица распорядились средствами по собственному усмотрению». Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

