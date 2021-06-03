Кудрин рассказал о вызовах для российской экономики

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что перед российской экономикой стоит двойной вызов: необходимо освободиться от вредных материалов и от углеродного следа, что уменьшит наши валютные доходы, сообщает РБК

«Если не через десять лет нам придется совсем сокращать свои внешние доходы от нефти, то в течение 20 лет это будет серьезный вызов», – сказал Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы Счетной палаты, на Россию одновременно ложится ответственность за экологические проблемы и давят экономические санкции. «У нас есть еще один вызов: санкции — это серьезная, чувствительная для России история, в которой государство пытается мобилизоваться, создать альтернативные институты развития, когда ограничивается внешнее заимствование, когда ограничивается торговля высокотехнологичными продуктами, государство вынуждено как-то реагировать. Роль государства увеличивается, по этой причине у нас не торопятся освободиться от государственного влияния и контроля над бизнесом, что в чем-то правильно, а в чем-то сдерживает развитие...», – высказал экономист свое видение закономерностей, присущих сегодня экономике и политике России.

«Государство может оставаться в тех областях, которые связаны с безопасностью, особым режимом, инфраструктурными вопросами. Регулирование внутри государства должно быть более мягким. В России в госуправлении есть советский синдром: все контролировать, на все давать разрешения. Такое бремя должно сократиться раза в два по количеству разрешений, необходимости что-то согласовать с государством. У правительства есть программа "регуляторная гильотина", она пока только начала работать, она должна заработать на всю мощность. Тогда у нас будет больше свободы», – сказал Кудрин.