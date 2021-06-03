В Эр-Рияде назвали «Ла-ла-лендом» призыв прекратить инвестировать в нефтегазовые проекты

Дорожная карта Международного энергетического агентства (МЭА) по сведению к 2050 году к нолю выбросов двуокиси углерода в атмосферу не произвела особого впечатления на министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Салмана. Главный саудовский энергетик даже сравнил ее с известным по Голливуду понятием «Ла-ла-ленд», означающим потерю связи с реальностью.

«С какой стати я должен относиться к ней серьезно?»- не мог скрыть искреннего удивления принц на пресс-конференции после саммита ОПЕК+.

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В МЭА считают, что если планета хочет избавиться от СО2 к середине века, то необходимо оставшиеся три десятилетия ежегодно сокращать добычу нефти более чем на 8% и довести ее к 2050 г. до 24 млн б/с. Напомним, перед приходом пандемии на планете добывалось немногим более 100 млн б/с. Столь радикальное снижение добычи означает в числе многого прочего, например, и отказ от новых крупных проектов в нефтегазовой отрасли и инвестиций.

Под давлением регуляторов, защитников окружающей среды и инвесторов западные нефтяные компании (IOC) вынуждены пересматривать в сторону сокращения свои планы развития традиционной нефтегазовой отрасли. В самом конце мая акционеры ExxonMobil и Chevron вынудили руководство компаний пересмотреть планы устойчивого развития компаний, а в Нидерландах суд приказал Shell резко сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Для крупнейшего производителя нефти на планете Саудовской Аравии, по словам принца Абдель Азиза, не существует экзистенциальных страхов по поводу энергетики и окружающей среды. ОПЕК, неофициальным лидером которого является КСА, предупредила, что выполнение дорожной карты МЭА дестабилизирует нефтяной рынок и нанесет серьезный ущерб инвестициям в нефтегазовую отрасль, а вместе с ними и экономикам членов нефтяного картеля.

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«Утверждение о том, что после 2021 года следует прекратить новые инвестиции в нефтегазовую отрасль, противоречит утверждениям, которые часто высказывались в других документах МЭА,- говорится в заявлении ОПЕК.- Если его начнут выполнять инвесторы, то это может привести к дестабилизации нефтяного рынка».

В ОПЕК считают, что к планам МЭА, даже таким несерьезным, по мнению принца, следует относиться со всей серьезностью, потому что их зачастую принимают как руководство к действию многие политики и даже нефтегазовые компании.

Высокопоставленные саудовские чиновники, включая главу Aramco Амина Нассера, неоднократно говорили, что, по их твердому убеждению, нефть еще много десятилетий будет оставаться главным источником получения энергии на Земле. Они также неустанно обращают внимание на то, что себестоимость добычи нефти в Aramco одна из самых низких в мире благодаря ее доступности в большинстве месторождений королевства.

Низкая себестоимость добычи, скорее всего, позволит Саудовской Аравии выжить и после неминуемого снижения спроса на «черное золото». В королевстве имеется, по данным ВР, ок. 300 млрд разведанных баррелей нефти, т.е. значительно больше, чем в России и США. При среднем уровне добычи нефти КСА в 2019 г. в 9,8 млн б/с. только разведанных запасов нефти Эр-Рияду хватит более чем на 82 года.

В отличие от Aramco крупнейшие энергетические компании Европы и Соединенных Штатов уже планируют сокращать добычу нефти газа и переходить на возобновляемые источники энергии для того, чтобы сократить выбросы вредных веществ. Конечно, государственные компании типа Aramco лучше их коммерческих коллег защищены от давления экологов, которые требуют от нефтяников и газовиков отказываться от нефти и газа.

Пандемия, оказывающая сильное давление на бюджет Саудовской Аравии Aramco, заставила ее сократить в 2021 году бюджет по капвложениям, но высокопоставленные чиновники утверждают, что рост добычи остается стратегической целью саудовского нефтяного гиганта.

Эр-Рияд готов и дальше снижать добычу нефти для предотвращения обвалов цен. В мае аравийские нефтяники, по словам Абдель Азиза, добывали в среднем 8,48 млн баррелей в сутки. В июле согласно квотам соглашения ОПЕК+ добыча КСА может подняться до 9,49 млн б/с.

Несмотря на то, что доходы от продажи нефти составляют львиную часть бюджета королевства, Эр-Рияд, как утверждает принц, энергично инвестирует и в другие виды энергетики. В последние годы КСА объявило о запуске нескольких крупных проектов по развитию солнечной энергетики, а также тратит миллиарды долларов на развитие водородной энергетики.

«Саудовская Аравия перестала быть нефтяной страной,- заявил принц Абдель Азиз бен Салман.- Мы - страна, которая производит энергию. Но мы не только энергетическая страна, мы еще и очень конкурентоспособная энергетическая страна. У нас очень низкая себестоимость добычи нефти и газа, а также возобновляемых источников энергии. Вне всяких сомнений, мы сможем производить и очень дешевый водород. Я призываю мир принять это к сведению и смириться с этой мыслью. Мы будем победителями во всех переменах в энергетике».