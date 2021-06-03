Минфин собрался закрутить гайки

Российские монетарные власти уже получили ряд сигналов о том, что экономике необходима нормализация бюджетной и денежной-кредитной политики. Это связано с тем, что в России резко ускорились темпы инфляции, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы Минфина Антона Силуанова. Такое заявление он сделал в рамках макроэкономической сессии ПМЭФ-2021.

Статьи по теме: Кто тут жадный? Ключевая ставка: снова вверх

«Если мы будем продолжать повышенный объем расходов бюджета, мы к чему придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видим. Высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш 4%», — сказал министр. «К чему это приведет? К обесценению расходов государства и граждан, обесценению денег, выплат социальных, зарплат. Разве мы этого хотим? Нет», — отметил Антон Силуанов.

Поэтому, уверен министр, нормализация ДКП должна быть быстрой. «Очевидно, что и бюджетная, и денежно-кредитная политика должны приходить в свое нормальное положение. Мы прекрасно понимаем, что чем дальше мы будем затягивать с этим, тем сложнее потом будет выходить из сверхмягкой политики — что бюджетной, что ДКП», — заключил он.

Даже если ВВП в редкие удачные годы растет на 1 —1,5% в год, в этом состоянии говорить о перегреве экономики невозможно, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. А ведь по итогам 2020 года мы зафиксировали падение ВВП на 3,1%. Сейчас идет стагфляция — высокая инфляция в сочетании с низким экономическим ростом, и выходом из нее является не повышение ставки или сокращение госрасходов, а реформы: повышение производительности труда, стимуляция предпринимательства и через это — занятости.

Как полагает эксперт, важна также забота о стабильном курсе рубля. Стабильный курс позволил бы домохозяйствам не тратить все до копейки в день получения денег, а накапливать, создавать резервы, и через это сдерживалась бы и инфляция.

Между тем, указывает Алексей Антонов, рубль пока остается валютой развивающейся экономики с регулярными, раз в 6-10 лет, обвалами курса, и это больше всего вредит росту экономики потребления в России. Слабый рубль и низкий экономический рост раз за разом создают предпосылки для развития кэрри-трейд операций в паре доллар-рубль. И высокая ключевая ставка опять может привести к росту таких чисто финансовых спекулятивных операций, отмечает он.

«В целом мы согласны с мнением главы Минфина Антона Силуанова, но с одной ремаркой: нормализация займет 1-2 года, — комментирует заявление министра директор казначейства РГС Банка Владимир Волков. — С одной стороны, это зависит от развития международной политической повестки и присутствия санкционных рисков. С другой стороны, влияние будет оказывать внутренний антагонизм между необходимостью увеличения социальной поддержки населения и стимулов, а с другой — рост инфляции и страхи нового девальвационного витка».

Также в РГС-Банке согласны с позицией председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, заявившей на ПМЭФ, что госрегулирование малоэффективно в сравнении с честной конкурентной борьбой производителей и поставщиков. Открытость экономики — основное условие реализации данного фактора. Госрегулирование цен, напоминает Волков, уже имело место в истории нашей страны с негативными последствиями тотального дефицита.

