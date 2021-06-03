Московские товары будут продвигать на африканском континенте

Москва будет продвигать столичные товары на рынках стран Африки. Соответствующее соглашение подписали Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» и Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Соглашение нацелено на эффективную реализацию совместных проектов и создание благоприятных условий для продвижения продукции промышленных и агропромышленных компаний Москвы на африканском континенте.

«Рынок африканских стран обладает высоким экспортным потенциалом для московских компаний. В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Африку составил 2,37 млрд долларов, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. В общей структуре большая часть приходится на промышленный экспорт – 1,44 млрд долларов, экспорт продукции агропромышленного комплекса составляет 0,93 млрд долларов», - отметил руководитель ведомства.

Одной из наиболее перспективных групп товаров, в которых нуждается континент – строительные материалы и технологии, считают эксперты Центра «Моспром». Это обусловлено большим количеством самых разных инфраструктурных проектов, в том числе по строительству транспортной системы. Также в странах Африки сохраняется высокий спрос на товары агропромышленного комплекса, среди которых молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия, готовые корма для животных и рыба. При этом среди самых популярных столичных товаров продукция промышленного экспорта – автотехника, механическое оборудование и комплектующие к нему, радиолокационная техника, контрольные и измерительные приборы, а также вакцины.

«Объединение усилий АЭССА и региональных центров поддержки бизнеса, совместное продвижение бизнес-повестки российских компаний на африканском континенте позволит нам предложить африканским партнерам более широкий спектр взаимодействия для выстраивания долгосрочного взаимовыгодного партнерства», – отметил председатель Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александр Салтанов.

Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова и председатель Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александр Салтанов.