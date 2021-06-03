Москва вместе PepsiCo Россия и Макдоналдс будет достигать цели устойчивого развития ООН

Правительство Москвы подписало меморандумы о сотрудничестве и партнерстве с компаниями PepsiCo Россия и Макдоналдс для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) в столице в рамках Петербургского экономического международного форума (ПМЭФ). Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, принимавший участие в подписании.

Цели устойчивого развития, принятые Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году, - это 17 взаимосвязанных глобальных целей, призванных стать для всех городов и стран мира планом достижения лучшего устойчивого будущего.

«Сегодня правительство Москвы уделяет особое внимание достижению показателей, установленных в рамках Целей устойчивого развития. Частью пилотного проекта ОЭСР «Территориальный подход в достижении ЦУР» наш город стал в 2019 году. Москва успешно справляется с ЦУРами по экологии, демонстрирует высокие экономические показатели, развивает свою инфраструктуру и транспорт, внедряет инновации как при модернизации городской среды, так и на своих промышленных предприятиях. Наша задача сегодня – сделать эти процессы максимально быстрыми и эффективными, вовлекая в них все заинтересованные стороны, и в первую очередь – бизнес и промышленность. Мы надеемся, что меморандум – это начало нашей совместной работы, к которой скоро подключатся и другие участники», – подчеркнул вице-мэр.

От компании PepsiCo Меморандум со столичным правительством заключил президент PepsiCo Россия, Беларусь, Украина, Кавказ и Центральная Азия Давид Манзини. Со стороны ЗАО «Москва-Макдоналдс» свою подпись поставил Марк Карена, генеральный директор Макдоналдс в России. Меморандум фактически создаст новую площадку для взаимодействия по достижению ЦУР, представляющим совместный интерес для сторон. Это позволит им обмениваться опытом, разрабатывать совместные стратегии и обозначать перспективные векторы дальнейшей работы, а также давать разностороннюю и комплексную оценку ее результатов.

Компании, подписавшие меморандум, готовы поделиться своим опытом в реализации проектов. Так, PepsiCo уже не первый год реализует обширную экологическую программу. К 2030 году PepsiCo во всем мире рассчитывает на 40% снизить выбросы парниковых газов от своей хозяйственной деятельности, достигнув нулевого значения этого показателя уже к 2040 году. В своей работе компания придерживается принципов бережного производства, внедряет регенеративные практики в сельском хозяйстве, использует вторичное сырье при изготовлении упаковки. Также она модернизирует производственные и складские помещения своих предприятий.

«Разработанная PepsiCo программа ReCon, основанная на лучших практиках различных рынков, позволяет внедрять инструменты, снижающие использование ресурсов на производствах. Это эффективная экономия воды, газа, электроэнергии. В результате только наши российские заводы по производству молочной продукции сократили потребление энергии на 13 %, а воды – на 26 %, уровень переработки отходов составляет 77 %. PepsiCo стремится стать углеродно-нейтральной компанией, и мы считаем, что упаковка никогда не должна становиться мусором. В 2019 году в России мы начали использовать вторичный переработанный пластик в упаковке нашей продукции, его доля сейчас составляет до 10%, и мы работаем над увеличением этого показателя. Доля переработанного алюминия в упаковке достигает 50%, а стекла – 30 %. Совместно с отраслевыми организациями мы участвуем в проектах по развитию инфраструктуры раздельного сбора и переработки отходов от упаковки», – рассказал президент PepsiCo Россия, Беларусь, Украина, Кавказ и Центральная Азия Давид Манзини.

У Макдоналдс есть глобальное обязательство: к 2025 году 100% упаковки продукции должны производиться из перерабатываемых материалов или сырья, полученного из возобновляемых или сертифицированных источников. Внедряя новые решения для сокращения, повторного использования и переработки упаковки, только за последний год Макдоналдс сократила ее количество в России на 470 тонн. Кроме того, в Москве проходит пилотный проект по отказу от пластиковых трубочек и крышечек, что также позволит последовательно сокращать отходы.

Одна из приоритетных задач Макдоналдс – организация раздельного сбора отходов и упаковки в залах ее предприятий и направление их на переработку. Компания стала первой в России сетью общественного питания, где была реализована эта практика.

При поддержке МосПрироды Макдоналдс организует в Москве акции, направленные на популяризацию раздельного сбора отходов, а также интерактивные занятия для детей и родителей на базе эколого-просветительского центра на Воробьевых горах.

«Макдоналдс ставит перед собой четкие и измеримые цели в области устойчивого развития. Один из ключевых элементов для их реализации - поддержка Правительства Москвы, которое традиционно является лидером в области проектов такой направленности. Уже сейчас в Москве работает 23 предприятия сети с раздельным сбором отходов, которые в дальнейшем отправляются на досортировку и переработку. В следующем году мы готовы увеличить количество таких предприятий до 90», – прокомментировал Марк Карена, генеральный директор Макдоналдс в России.