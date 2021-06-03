Цены на нефть растут на данных API о сильном снижении запасов

Мировые цены на нефть утром 3 июня продолжают демонстрировать положительную динамику после публикации Американским институтом нефти (API) данных о сильном снижении недельных запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.03 по московскому времени цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,55%, достигнув отметку в $71,74 за баррель, а котировки WTI с поставками в июле выросли на 0,6%, до $69,24 за баррель.

Ранее API сообщил о сокращении запасов коммерческой нефти в США на 5,4 миллиона баррелей за неделю по 28 мая. Такое снижение может стать сильнейшим с конца апреля, когда запасы упали на 8 миллионов баррелей.

Сегодня вечером рынок ожидает от министерства энергетики США официальную статистику по коммерческим запасам нефти. Аналитики предполагают, что запасы сократились только на 2,4 миллиона.

Трейдеры также продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+, на котором альянс принял решение сохранить параметры сделки по ограничению добычи нефти. Также ожидается увеличение добычи в июле, об объемах которого станет известно 1 июля.

