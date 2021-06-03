Nordgold планирует провести IPO в Лондоне

Российская золотодобывающая компания Nord Gold Plc (NG) объявила о планах разместить акции на Лондонской фондовой бирже (LSE), передает Bloomberg. Сообщение о планируемом IPO Norgold прошло на фоне новостей о том, что цена золота поднялась до пятимесячного максимума.
В компании ожидают, что после re-IPO free-float составит как минимум 25%. В планах компании также выход на Московскую биржу.
Интерес к золотодобывающим компаниям сейчас объясняется рекордным ростом цен на драгоценный металл в прошлом году. Однако из-за волатильности рынка еще одна российская золотодобывающая компания «Высочайший» отложила IPO, которое планировалось провести в марте на Московской бирже.
С Norgold в Лондоне знакомы. Акции NG уже торговались на LSE, но в 2017 году было объявлено о делистинге. Причиной делистинга, как сообщали Ведомости со ссылкой на российскую компанию, стала ее недооцененность.
Эксперты считают, отмечает Bloomberg, что возвращение Norgold на берега Темзы может стать крупнейшим листингом в горнодобывающей отрасли за последние несколько лет. Сейчас ее оценка может превысить 5 млрд долларов.
По информации Интерфакса, основным бенефициаром Nordgold с долей 99,9% является семья Алексея Мордашова.
NG добывает золото в Западной Африке, России и Казахстане.
Финансовым консультантом IPO будет Bacchus Capital Advisers, сообщает Bloomberg. По информации Интерфакса, организаторами размещения выступают Citigroup, J.P. Morgan, "ВТБ Капитал", BMO Capital, Credit Suisse, Газпромбанк и Renaissance Securities.
В случае проведения листинга Nordgold намерен обратиться к администрации LSE с просьбой разрешить ему разместить акции компании в премиумном сегменте официального списка британской Financial Conduct Authority и торговаться на основной площадке LSE, отмечает Bloomberg.
По оценке агентства, в Европе сейчас сложилась очень благоприятная обстановка для проведения размещений акций добывающих компаний благодаря сырьевой лихорадке, вспыхнувшей после начала восстановления глобальной экономики. В этом году собирается провести IPO в Лондоне и Allied Gold Corp.
Повышенная активность царит сейчас в сфере IPO и в России. По прогнозам, в этом году будет зафиксирован самый высокий объем публичного размещения акций в России за последние семь лет.