Nordgold планирует провести IPO в Лондоне

Российская золотодобывающая компания Nord Gold Plc (NG) объявила о планах разместить акции на Лондонской фондовой бирже (LSE), передает Bloomberg. Сообщение о планируемом IPO Norgold прошло на фоне новостей о том, что цена золота поднялась до пятимесячного максимума.

В компании ожидают, что после re-IPO free-float составит как минимум 25%. В планах компании также выход на Московскую биржу.