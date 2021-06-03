Новак назвал рост цен на бензин нормальным

Вице-премьер правительства России Александр Новак охарактеризовал рос цен на бензин в пределах инфляции как нормальный, сообщает РБК.

«Бензин на АЗС дорожает в пределах инфляции, и это нормально — это инфляционные издержки. Цены на бирже тоже достаточно волатильны. На этой неделе они снижались, а на прошлой — повышались», — заявил Новак изданию в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По словам вице-премьера, главное, чтобы цены на топливо были достаточны для маржинальности нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и независимых заправок.

«На сегодняшний день достаточно напряженная ситуация с точки зрения маржинальности для заправок. Мы это понимаем. На следующей неделе у меня на совещании будем смотреть, как можно эту ситуацию откорректировать», — сказал Новак.