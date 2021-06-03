Ошибка иноагента: оппозиционные СМИ просчитались с бизнес-моделью

Причины, по которым сразу два сетевых издания — Newsru.com и Vtimes – прекращают выходить соответственно со 2-го и 12-го июня — их редакции обосновали по-разному, но по сути одним и тем же.

Первое из них, присутствовавшее на медийном рынке более 20 лет, объявило о закрытии по экономическим причинам. Второе, запущенное менее года назад, такой причиной назвало причисление его к лику иностранных агентов — что, в свою очередь, сделало невозможным его работу тоже по экономическим причинам (опасения рекламодателей сотрудничать с «прокаженным» контрагентом).

Ранее на этой неделе о самороспуске объявила полумедийная-полуактивистская организация «Открытая Россия», а ее руководитель Алексей Пивоваров была арестован — пока на два месяца. Еще ранее — в мае — сигнал SOS подало базирующееся в Риге интернет-издание «Медуза», тоже, несмотря на заграничную локацию, потерявшее спонсоров после включения в список иноагентов.

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Таким образом, российское законодательство об иноагентах оказалось чрезвычайно эффективным: не запрещая прямо деятельность таких организаций, оно делает невозможным их работу по причинам, формально к политике отношения не имеющих.

Это дало основания сразу двум высокопоставленным представителям власти — Сергею Кириенко от Администрации президента и Марии Захаровой от МИД — заявить в четверг, что жалобы оппозиции на суровость закона об иноагентах — выдумки, и что по сравнению с западными аналогами российский закон почти что бархатный.

Согласно статье 19.34.1 КоАП), СМИ, включенные в реестр иностранных агентов, каждое свое сообщение должны выпускать с пометкой о том, что медиа включено в этот список. СМИ, включенные в реестр, обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность. За неисполнение грозят штрафы до 500 000 руб.

Так, Кириенко сказал, что не согласен с мнением, что российское законодательство в этой сфере плохо регламентировано. В свою очередь, Захарова назвала сообщения о давлении на СМИ-иноагентов «дезинформацией».

Миссия выполнима

Это достаточно нетипичный в российской практике случай, когда несуровость (по мнению властей) закона компенсируется неизбежностью его исполнения. Жалобы на экономическое удушение независимых СМИ показывают, что эти медиа не сумели правильно таргетировать свою аудиторию и наладить контакт с ней до того, как «дверь захлопнулась», считает социолог ВЦИОМ Иосиф Дискин.

«Ни одному из изданий, которые пострадали от статуса иноагента, не запрещается вести экономическую деятельность. Не спорю, многие спонсоры не хотят вести дела с “промаркированными” контрагентами, но ведь есть такой механизм финансирования бизнеса — любого, не обязательно медийного — как краудсорсинг. И если бизнес — в данном случае, это СМИ, — имеет свою лояльную клиентуру, то такое финансирование, конечно, более хлопотно, чем гарантированные контракты, но оно делает издание в самом деле полностью экономически независимым от рекламодателей и от властей», — говорит он.

Дискин предлагает простую калькуляцию в обоснование своих слов. Если у данного издания имеется 100 тысяч подписчиков, и каждый из них будет вносить в поддержку любимого СМИ по 500-1000 рублей в месяц, то собранных 50 — 100 миллионов с лихвой хватит на зарплату сотрудникам — а иных накладных расходов у онлайновых изданий практически нет.

Признание в невозможности собрать необходимые суммы такими изданиями не просто говорит, а кричит о том, что их позиция, cause, не пользуется широкой поддержкой у читателей, уверен эксперт.

«Политическая позиция — это такой же товар, который надо уметь продать. Когда объявляют сбор средств на лечение ребенка, это находит на порядки более широкий отклик, чем когда сбор средств объявляет «Медуза». Но это издание хотя бы барахтается, как та лягушка в бочке молока. А Newsru.com и Vtimes, похоже, покорно сложили лапки и готовы утонуть с проклятиями в адрес власти на устах», — говорит Дискин.

Экономический крах либеральных изданий в России — следствие не закона об иноагентах, а того, что сами же оппозиционные слои населения слабо верят, что их позиция имеет шансы на выживание. Поэтому, когда речь идет о фронде «за бесплатно», либеральная интеллигенция всегда готова поворчать, покричать и даже выйти на площадь с протестным выражением лиц. Но как только за эту позицию понадобилось реально раскошелится, то есть совершить социально-значимые действия, площадь внезапно опустела, продолжает социолог.

«Мы все отлично знаем, что сторонники либеральной оппозиции — люди, мягко говоря, не бедные, и отстегнуть пятьсот или тысячу рублей для них совершенно не разорительно. Бедные скорее пойдут помогать коммунистам, чем либералам. И то, что в стране не находится ста тысяч человек, готовых на социальную миссию — проспонсировать близкие им по идеологии издания, — говорит о полной импотенции лидеров общественного мнения в этой части политического спектра и об отсутствии в России реальной оппозиции», — ставит он социологический диагноз.

Нежелание VTimes хотя бы попытаться «побарахтаться» еще можно объяснить тем, что за короткое время ресурс не успел набрать достаточную аудиторию, чтобы запустить самоподдерживающийся краудфандинг. Но у издания с 20-летним стажем Newsru.com и такого оправдания нет (в Телеграм-каналах появились сообщения, что его журналисты будут «эвакуированы» в Прагу, где запустят «Свободное российское телевидение» с финансированием из бюджета Евросоюза).

«Я еще соглашусь, что бизнесы опасаются открыто размещать рекламу на ресурсах, объявленных иноагентами. Но кто им мешает спонсировать эти издания анонимно? То есть, здесь причина не столько в страхе засветиться, но и в отсутствии у российского бизнеса искреннего интереса в том, чтобы “независимые” СМИ продолжали существовать», — заключает Дискин.

Назвался оппозиционером — включай драйв

Экономические трудности, на которые ссылаются закрывающиеся издания, «пришли бы к ним» независимо от того, получили они статус иноагента или нет, полагает директор Института современного развития Дмитрий Солонников.

«Монетизацией, налаживанием потока donations, нужно уметь заниматься, а это сложнее, чем сваливать просчеты в бизнес-модели на происки властей, душащих свободное слово. Давайте говорить честно: тяжелые времена переживают все СМИ, в том числе самые мейнстримовские. Та же CNN сократила штат на 30 процентов. Из-за пандемии сжался рекламный рынок в целом, и сжался он одинаково и для “Медузы”, и для “Правды”, и для “Ведомостей”. За оставшиеся ресурсы борьба обострилась неимоверно, и эта конкуренция совершенно лишена политической окраски», — говорит он.

Политолог разделяет мнение Иосифа Дискина о том, что владельцы попавших в тяжелое положение изданий в какой-то момент самоуспокоились, не развивая платную подписку и надеясь (как оказалось, беспочвенно) на свою «широкую популярность в узких кругах». Когда гром грянул, выяснилось, что никакого надежного «плана Б» у них разработано не было.

«Помимо преимущественно рекламной модели финансирования, у медиаресурсов всегда должен быть какой-то запасной вариант, потому что диверсификация служит страховкой от всяческих неприятностей как экономического, так и политического происхождения. При наличии “плана Б” даже попадание в реестр иноагентов не является “смертным приговором”», — уверен Солонников.

В обоснование своих слов он приводит «Новую газету» и «Эхо Москвы», которые, несмотря на свою оппозиционность, остаются экономически в плюсе. Правда, они не уходят в «красную зону» по причине поддержки, или, если угодно, «по капризу» конкретных спонсоров: в первом случае руководство газеты как-то заявило, что она получает благотворительные взносы от бизнесмена Сергея Адоньева (при том, что 14% ее акций принадлежат бывшему банкиру Александру Лебедеву), во втором — госкорпорация «Газпром-медиа». Сама «Новая газета» утверждает, что финансируется исключительно через краудфандинговую платформу «Соучастники».

По мнению Солонникова, экономический неуспех либеральных изданий является следствием отсутствия «драйва» у значительной или даже подавляющей части их целевой аудитории. И это — объективная реальность, а не маркетинговый просчет, уверен он.

«В России с каждым годом сокращается количество идеологически мотивированных людей, которые лично готовы поддерживать партии, организации, газеты... Это касается всех частей политического спектра, и левой, и правой. А значит, с каждым годом все сложнее продавать идеологический продукт, неважно какой он окраски. А значит, нарастает конкуренция за то, что еще остается, в том числе внутри одних и тех же идеологических ниш. На этом рынке между собой конкурируют не оппозиционеры и власть, а либералы с либералами, левые с левыми. И провластные структуры от этого остаются в выигрыше совершенно естественным образом — так как им-то, чтобы оставаться в большинстве, никакого драйва не требуется», — заключает эксперт.