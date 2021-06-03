Золотая середина: Россия в десятке лидеров по привлечению инвестиций

Как отмечается в сообщении EY, пандемия крайне негативно повлияла на прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Европе. В 2020 году нестабильность, вызванная распространением коронавирусной инфекции, привела к снижению их притока на 13% по сравнению с 2019 годом (в абсолютных цифрах — почти 5,6 тыс. инвестиционных проектов). Тем не менее, признают эксперты, иностранные компании продолжают рассматривать Европу как один из наиболее стабильных регионов с квалифицированными, высоко профессиональными трудовыми ресурсами, который хорошо подходит для долгосрочных инвестиций.

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Россия заняла в списке 20 стран Европы, более других привлекательных для зарубежных инвестиций, 11 место. Как сообщает EY, ее исследование показывает: наиболее интересны сегодня для инвестиций в Россию ее промышленность и агропродовольственный сектор. В числе стран, лидирующих в области инвестиций в российскую экономику, — Германия, Китай и США, а самыми привлекательными для вложений регионами РФ стали Москва и Московская область.

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Несмотря на это, объем ПИИ в Российскую экономику за 2020 год оказался сопоставимым с показателями 2014 года — пандемия коронавируса и санкционные риски повлияли на решения иностранных инвесторов. Но несмотря на это показатели привлекательности РФ как объекта для инвестиций впечатляют. В частности, за последние два десятилетия германским бизнесом было реализовано на российском направлении 418 проектов. Это лучший результат среди всех стран Европы, охваченных исследованием EY.

Второе место в 2020 году разделили между собой Китай и США, вложившие средства в 15 проектов каждая. Более половины американских компаний, как и немецкий бизнес, инвестировали в агропродовольственный сектор. Работающие на этом рынке компании из США отмечают, что роль России в их бизнесе останется прежней: РФ — один из лидеров развивающихся рынков, и присутствовать здесь — стратегическое решение для любой международной компании.

Китай продолжил развивать высокотехнологичные направления сотрудничества: наибольшее количество китайских проектов в 2020 году осуществлялось в сфере электроники, а годом ранее лидером китайских инвестиций была отрасль программного обеспечения и ИТ-услуг. На третье место с седьмого в 2019 году поднялась Италия, увеличив количество инвестиционных проектов в России вдвое. Кроме того, впервые за последние десять лет в топ-10 стран по количеству прямых инвестиций в российскую экономику вошли Индия и Швеция.

Что европейцу вирус, то русскому — инвестиции

Привлекательность России для зарубежных инвесторов в сравнении с другими европейскими государствами, как это ни парадоксально, на фоне пандемии даже выросла, указывает основатель TalkBank Михаил Попов. Причина проста: слабые по сравнению с Европой ограничительные меры. В России это фактически только масочный режим. Предприятия всех типов работают, проводятся культурно-массовые мероприятия. Остальные секторы экономики тоже никак не ограничены и тем более не останавливаются.

И это в то время, когда по всей Европе катятся волны жёстких локдаунов, отмечает банкир. Предприятия останавливаются, потребительский спрос на товары, не входящие в перечень первой необходимости, из-за карантинных мер ограничивается. Все это снижает инвестиционную привлекательность, потому что рынки проседают, спрос падает и нет задач, которые бы требовали инвестиций и позволяли эффективно их использовать.

А в России возможности для развития бизнеса с помощью инвестиций остаются, и не исключено, что они выглядят даже более привлекательными, чем раньше, считает Попов. Связано это с тем, что привлечения инвестиций требует решение задач на уровне как крупных национальных проектов, так и локальных бизнесов.

Тем не менее, остаются и негативные факторы, которые не позволяют серьезно наращивать объемы привлекаемых иностранных инвестиций, отмечает Попов. В первую очередь, это политический фактор и санкции. Несмотря на то, что США являются третьим по величине вложений инвестором в российскую экономику, объем их вложений невелик по сравнению с тем, каким он мог бы быть в отсутствие политических ограничений. Но политическая нестабильность и возможное усиление санкционного режима способны не то, чтобы улучшить, а, напротив, резко ухудшить ситуацию с иностранными инвестициями.

Многое, полагает Попов, зависит от программ поддержки и преференций, которые получают иностранные инвесторы. Власть сегодня демонстрирует сильный тренд на ограничение иностранных инвестиций и контроль над ними, что тоже способствует снижению входящего денежного потока. Но наряду с этим нельзя не учитывать, что инвестиции собственных средств, выведенных в иностранные юрисдикции, теперь возвращается в «родную гавань» в связи с изменяющимся политическим фоном.

В целом, несмотря на все перипетии, российская экономика за счет высокой доли инноваций и большого числа талантливых людей остается интересной для инвестиционного сектора, заключает эксперт.

Деньги любой вложит. Только дай

Сокращение объема прямых инвестиций как следствие воздействия неэкономического фактора на мировую экономику вполне естественно, поэтому оно не обошло и Россию, говорит преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Но то, что большая часть действующих в нашей стране иностранных проектов не была свернута, свидетельствует о сохранении заинтересованности иностранного капитала в присутствии на территории нашей страны.

Зарубежные предприниматели демонстрируют высокую мобильность, оперативно перемещая свои капиталы в наиболее доходные отрасли, говорит Гожий. Многолетнее лидерство Германии в этом процессе неоспоримо, причем за счет не столько крупного, сколько среднего капитала. Вместе с тем география инвестиций продолжает оставаться крайне несбалансированной, что отражает неравномерность развития регионов РФ. В частности, по-прежнему обделен вниманием иностранных инвесторов российский Дальний Восток, где низкая концентрация населения и сужение в условиях пандемии возможности использования труда мигрантов осложняют ситуацию с трудовыми ресурсами.

То, что инфраструктурная проблема продолжает сдерживать развитие богатого природными ресурсами Дальнего Востока, вполне осознается руководством России, уверен эксперт. Активная реализация государственных программ развития транспортной сети региона (включая, наращивание ответвлений от БАМа) должна со временем облегчить доступ к наиболее перспективным месторождениям. Их освоение выходит за пределы текущих возможностей бюджетного и частного отечественного финансирования и требует активного привлечения иностранного капитала. Но заинтересованность Китая, Южной Кореи и Японии в вовлечении Дальневосточных областей нашей страны в свою экономическую орбиту в качестве сырьевой периферии вполне очевидна. И при условии предоставления режима максимального благоприятствования создает возможности для более активного привлечения азиатских инвесторов, полагает Гожий.

Не стоит, однако, забывать, что не только пандемия, но и осложнившаяся политическая обстановка, спровоцированная наиболее реакционными кругами Запада, затрудняют приход в Россию зарубежных инвесторов, напоминает он. Сдерживаемый угрозой санкций и иными формами давления, зарубежный капитал мог бы в их отсутствие ускорить общеэкономическое развитие России, обеспечив доступ к современным технологиям и облегчив освоение природных богатств страны.

Впрочем, не все определяется внешними обстоятельствами. Многое зависит от реально проводимой государством политики регулирования взаимоотношений с иностранными партнерами, где просто необходим взвешенный и гибкий подход, констатирует Гожий. В частности, ориентация на деофшоризацию и борьба с уводом денег из России в виде дивидендов не должны мешать притоку иностранных капиталов. В качестве примера неудачи можно привести переговоры с Нидерландами относительно единых принципов налогообложения: неспособность достигнуть на этих переговорах компромисса, очевидно, окажет негативное влияние на инвестиционный климат в нашей стране.