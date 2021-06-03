Песков назвал плановым отъезд из Турции специалистов по С–400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отъезд из Турции российских специалистов по ракетным системам С-400 был плановым.

«Российские специалисты, обслуживавшие С-400, покидают Турцию в плановом порядке, о высылке речь не идет», цитирует ТАСС Пескова.

31 мая Турция заявила, что отправит домой российских специалистов по ракетным системам С-400. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что система будет под контролем Турции, когда российские специалисты уедут и повторил, что Анкара не уступит требованию Вашингтона полностью избавиться от ракет для отмены соответствующих санкций США.

«С-400 будут под нашим 100% контролем. Мы отправили на обучение (в Россию) много технических специалистов. Российские военные эксперты не останутся в Турции», - заявил Чавушоглу во время визита в Грецию. Но он отверг призывы США к Турции не использовать ЗРК. «Такого не будет, чтобы по звонку из другой страны мы бы отказались от ракет», – сказал он.

В марте, государственный секретарь США Энтони Блинкен провел первые переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в рамках которых потребовал от Анкары «не держать» у себя российские зенитно-ракетные системы С-400.

Турецкий министр иностранных дел ответил, что покупка ракетных систем у России была взаимовыгодной сделкой для Анкары. «Что касается С-400, мы еще раз напомнили им, почему Турция должна была их купить, и повторили, что Турция купила их, и это сделка», – сказал Чавушоглу.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Из-за покупки российского зенитного комплекса США исключили Турцию из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

14 декабря 2020 года США ввели санкции в отношении Турции из-за покупки российских систем С-400. В частности, ограничительные меры введены против Управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также еще трех высокопоставленных чиновников. Они предусматривают заморозку любых активов, которые те могут иметь в юрисдикции США, а также запрещают им въезд в Соединенные Штаты, а Управление оборонной промышленности Турции лишается возможности брать кредиты и ссуды в США и приобретать лицензии.