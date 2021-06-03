Правительство возьмет паузу в субсидировании автокредитования

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что дополнительное финансирование программы льготного автокредитования в объеме 5 млрд рублей планируется не ранее августа текущего года, сообщает «Интерфакс».

«В июне-июле - нет, сейчас рынок и так перегрет. Потом - посмотрим», – сказал министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Дополнительные 5 млрд рублей, как ожидает Минпромторг, простимулируют покупку 50 тыс автомобилей.

В 2021 году на льготные автокредиты было выделено 9 млрд рублей.