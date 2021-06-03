Пораженье от победы ты сам не должен отличать

Общаясь в четверг по видеосвязи с активистами ЕР и победителями праймериз, Владимир Путин отметил: проведя на прошлой неделе предварительное голосование, правящая партия наглядно продемонстрировала отсутствие страха конкуренции в своих рядах. Он обратил внимание на то, что эта процедура служит для выдвижения лучших кандидатов на предстоящих в сентябре выборах.

«Опираясь на мнение людей, формируется список кандидатов. В ходе предварительного голосования было много встреч, обсуждений, люди делились с вами тем, что наболело, личной болью и переживаниями. И за реализацию наказов вся партия будет нести ответственность. Это основа для всей нашей дальнейшей работы», — констатировал президент.

Праймериз стали рекордными по числу принвших в них участие избирателей: проголосовали 12 млн человек. «Это больше чем 10 процентов избирателей в нашей стране», — сказал Владимир Путин, отметив растущий интерес к праймериз.

Глава государства появится на съезде партии власти 19 июня. Как ожидают наблюдатели, одной из центральных тем общения президента с руководством партии станут итоги предварительного голосования. Это ставит на повестку дня вопрос о том, будет ли Путин обсуждать с ними замечания, озвученные в адрес организаторов праймериз. Пока, на встрече в четверг, он отметил: в пользу ЕР говорит тот факт, что многие из участников праймериз не являются ее членами, но имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан. Таких, по данным Путина, набралось 52 процента от всех, прошедших через внутрипартийное «сито».

«Надеюсь, что и те, кто поучаствовал, но не прошел этот отбор на этот раз, вкуса к такой политической деятельности не только не утратят, а наоборот приобретут его, утвердятся в мысли о том, что они на правильном пути и будут работать над этим дальше», — сказал президент.

Ложка дегтя в бочке праймериз

В рамках идеальной модели предварительное голосование должно представлять собой торжество свободной конкуренции между кандидатами. Однако на практике можно наблюдать куда более сложную картину.

Внешние наблюдатели привыкли воспринимать «Единую Россию» как политический монолит, дисциплинированную армию функционеров, строго подчиненных вертикали управления. В действительности же партия делится на множество групп интересов, обладающих большой степенью автономности. Каждая из них заинтересована в продвижении своих членов вверх по иерархической лестнице, поэтому в некоторых случаях конкуренция за места в партийном списке или за право представлять «медведей» в одномандатном округе носила весьма ожесточенный характер.

Иногда ее участники не брезговали прибегать к административной мобилизации избирателей. Установка на проведение честного голосования при этом блокировалась двумя факторами — давлением конкретных «партократов», заинтересованных в победе своего кандидата, и высоким уровнем дисциплины отдельных руководителей, не готовых возражать в ответ на получение сомнительных приказов «сверху».

Ситуацию усугубил энтузиазм некоторых исполнителей на местах. Получив задачу по обеспечению явки, они не озаботились поиском ненавязчивых форм и методов агитации, в результате чего призывы к участию в праймериз начали восприниматься как едва ли не принуждение к голосованию. Показательным является то, что многие организаторы праймериз не учли такой фактор, как наличие внутри рабочих коллективов сторонников и членов других партий.

Борьба между группами интересов и ошибки организаторов стали поводом для критики в адрес процедуры предварительного голосования со стороны оппозиции. Противники единороссов настаивают на том, что сама природа партии власти якобы блокирует любые попытки внести в ее внутреннюю жизнь соревновательное начало. Оппозиционеры утверждают: как царь Мидас превращал всё, к чему прикасался, в золото, так и правящая партия превращает всё, к чему прикасается, в административный ресурс. По их мнению, функционеры «Единой России» бессознательно переносят «командный» стиль управления на отношения со своими однопартийцами, а значит они не в состоянии понять и принять открытую состязательность между членами партии.

Согласно утверждениям оппозиционных лидеров, для такого политического организма, как ЕР стремление к предсказуемости — естественно. Именно по этой причине большинство сообщений о реальных или мнимых нарушениях, по мнению оппонентов действующей власти, поступало из районов, где выборы, по их мнению, были реально конкурентными, а публикации об этом сопровождалось ремаркой: выборы на этой территории носили конкурентный характер, поскольку в данном случае Кремль не был заинтересован в победе конкретного кандидата.

В качестве наглядного примера можно привести события в Липецке, где в 115-м округе сошлись два тяжеловеса — нынешний депутат Госдумы Михаил Тарасенко и вице-губернатор Дмитрий Аверов. Между ними развернулась весьма ожесточенная борьба. Убедительную победу Аверову, как утверждают местные эксперты, обеспечил именно мобилизованный административными методами актив ЕР.

Похожая ситуация, имевшая, однако, иной исход, сложилась в Краснодарском крае. В округе № 50 действующий депутат Госдумы Константин Затулин одержал победу над своим основным оппонентом в лице Виталия Игнатенко. Последний, однако, успел перед этим объявить себя победителем. После чего Затулин ошарашил однопартийцев заявлением о подтасовках, которые якобы имели место в ходе голосования, и одновременно депутат предложил главе сочинского отделения ЕР Алексею Копайгородскому добровольно покинуть свой пост, чтобы не дискредитировать партию.

«У нас победители не назначаются ни в региональном отделении партии, ни в органах исполнительной власти, ни главами регионов. Победителей определят избиратели. Только они в итоге будут решать, кого партия выдвинет кандидатами в депутаты Госдумы восьмого созыва», — прокомментировал этот инцидент руководитель Межрегионального координационного совета «Единой России» по ЮФО Константин Бахарев.

Театр множества актеров

Такая позиция позволяет легко и доступно объяснить эксцессы, возникшие в ходе праймериз. Однако она построена на сильном упрощении процесса.

Знакомые с внутренней кухней праймериз политтехнологи указывают, что внутри партии существует множество групп влияния, конкурирующих между собой. Каждая из них располагает собственными ресурсами мобилизациями и рычагами давления. Кремль технически не может контролировать каждый их шаг и согласовывать все кадровые решения.

В 2021 году от участников праймериз было подано более 14,5 тыс. заявлений. В ходе предварительного голосования шла борьба за места в избирательных бюллетенях не только на уровне Государственной Думы. И этим процессом дирижировали не только обитатели высоких кабинетов в Москве. Губернаторы, руководители региональных управлений внутренней политики, владельцы крупных компаний, «патриархи» местных законодательных собраний — все они были вовлечены в процесс выдвижения, согласования и поддержки тысяч кандидатов, убеждены эксперты.

Заставить эту систему работать по единому четкому плану с надежностью швейцарских часов практически невозможно. В особенности — с учетом разницы в качестве организации конкретных региональных отделений партии власти. За каждым из даже одинаково лояльных кандидатов все равно стоят те или иные силы или персоналии, и они дают сигналы вниз по доступным им вертикалям, за кого из кандидатов следует голосовать подчиненным тем коллективам. И когда такой сигнал получен каким-нибудь директором школы или главврачом больницы, ему становится совершенно все равно, что там говорят про честные выборы — у него есть четкое указание, в каком кандидате заинтересовано начальство.

Из-за этого у населения может возникать ощущение, что их принуждают к участию в голосовании на праймериз. Но если упомянутый директор или главврач не будет «капать на мозги» своим сотрудникам, те с большой долей вероятности просто забудут это сделать. Особенно учитывая, что далеко не все жители страны достаточно подкованы технологически, чтобы не заблудиться в закоулках электронного голосования, какое проводится на праймериз ЕР.

«Допустить образования вакуума власть не может, и поэтому действует, как обычно: активизирует мобилизационную работу. Это вызывает негативную реакцию населения, потому что в той же школе или больнице среди сотрудников могут быть члены других партий и для них участвовать в “чужом пиру” вообще противоестественно», — говорит эксперт Центра ПРИСП Николай Пономарев.

На этом фоне вызывает удивление, что ни одна оппозиционная парламентская партия до сих пор не додумалась использовать праймериз ЕР для подрыва ее электоральных возможностей, добавил он.

«Выдвигаться кандидатами от «Единой России» члены других партий, разумеется, не могут, — констатирует Пономарев. — Но поскольку праймериз, это процесс двухступенчатый, граждане имеют право регистрироваться в качестве, условно говоря, выборщиков. И почему те же коммунисты, главные оппоненты единороссов, не мобилизуют своих сторонников регистрироваться для участия в голосовании с целью забаллотировать самых сильных кандидатов от партии власти и тем самым ослабить ее позиции на выборах в сентябре?»

Там же, где выборы прошли по написанному сценарию и царила тишь да гладь, партийным руководством была занята позиция «никто не уйдет обиженным». Спарринг-партнерам заранее назначенного победителя было либо заранее гарантировано кресло в местных властных структурах — заксобраниях, либо даны обещания, что «вторые станут первыми» на следующих праймериз, либо предложены другие варианты пряников.

«Да, это в каком-то смысле театр, но театр многих актеров, где режиссеру нужно раздать им роли таким образом, чтобы весь спектакль прошел на ура. И как в настоящем театре, режиссер пробует на одну роль разных актеров, чтобы понять, кто из них ближе к образу персонажа», — поясняет Пономарев.

Скандалами праймериз не испортишь

Впрочем, в Кремле и не стараются делать вид, что наблюдают за ходом праймериз с позиции спортивного арбитра «…и пусть победит сильнейший».

Как указывают знающие происходящие процессы политтехнологи, праймериз являются способом снижения риска фракционирования партии, которая обязана быть монолитной, чтобы не допустить внутриэлитного раскола, погубившего в свое время КПСС, погрязшую в удовлетворении политических, материальных и просто личных амбиций ее активистов. Важно и то, что предварительное голосование дает возможность «опубличивания», легитимизации конкретных выдвиженцев. А в качестве побочного эффекта позволяет начать предвыборную кампанию за несколько недель до того, как такую возможность получат партии, в которых процедура первичного отбора не предусмотрена.

Идеалисты, верящие в возможность «полной перезагрузки» правящей партии с помощью праймериз, могут, конечно, воспринимать итоги прошедшего предварительного голосования как дурной знак. Однако прагматики от мира политики спокойно восприняли сообщения об инцидентах, имевших место в ходе борьбы за места в избирательном бюллетене. Дмитрий Песков, в частности, не стал подробно комментировать вопрос, известно ли Путину о скандалах в ходе праймериз. Пресс-секретарь президента ограничился замечанием, что эти ситуации вызваны исключительно обидами проигравших кандидатов. Такой комментарий свидетельствует о том, что Кремль не рассматривает масштабы эксцессов в ходе праймериз как угрожающие легитимности предварительного голосования. И съезду ЕР надо будет лишь формально утвердить списки победителей.

«Поздравительный» тон Путина, в котором он общался с единороссами, совершенно отвечает общему настроению в ЕР, где отдельные «шумные» случаи воспринимают как заранее «заложенные в цену» варианты, говорит политолог Центра ПРИСП Антон Садкин.

«В любом соревновании — политическом, спортивном, коммерческом — проигравшие часто стараются объяснить свою неудачу не отсутствием ресурса, таланта, харизмы, а кознями конкурентов или “неправильными” правилами игры. Праймериз в этом смысле ничем не отличаются. И поэтому обращать внимание президента на подобные случаи нет никакого смысла — это сугубо технические моменты, никак не искажающие общую успешную картину», — считает он.

Садкин напоминает, что и на праймериз в 2011 и 2016 годах существовали так называемые «конфликтные» округа, где однопартийцы бились друг с другом не на жизнь, а на смерть. Праймериз-2021 в этом смысле ничего нового не открыли, заключает он.

В любом случае, выдвигать кандидатов на выборы будет партийный съезд, и итоговый список совсем не обязательно будет точной калькой со списка победителей предварительного голосования.