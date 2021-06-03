«Роснефть» увеличила добычу трудноизвлекаемой нефти до 10,2%

За прошлый год компания «Роснефть» нарастила долю добычи трудноизвлекаемых запасов с 9,7% до 10,2%, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог компании Андрей Поляков на полях ПМЭФ. Он уточнил, что общий объем добычи составил 19,7 миллиона тонн сырья.

«Доля добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) по компании выросла с 9,7% в 2019 году до 10,2% в 2020 год», - рассказал Поляков. Он сообщил, что за прошлый год до 4,8 тысячи скважин вырос и действующий фонд добывающих скважин на объектах ТРИЗ.

На сегодня объем ТРИЗ оценивается в 19,7 миллиона тонн, благодаря новому соглашению ОПЕК+ по ограничению добычи.

Портфель активов ТРИЗ компании «Роснефть» на сегодня составляет более 120 участков с извлекаемыми запасами нефти, объем которых составляет более 4 миллиардов тонн. Основные залежи находятся на территории деятельности «РН-Юганскнефтегаз».

«В ближайшие годы основной объем добычи из залежей ТРИЗ планируется на месторождениях Западной Сибири за счет разработки низкопроницаемых пластов тюменской свиты и ачимовских отложений», - продолжил Поляков, уточнив, что за прошлый год добыча нефти и конденсата составила 204,51 миллиона тонн.

Поляков отметил, что для компании одной из ключевых задач является восполнение запасов.

«Компания взяла на себя обязательство восполнять не менее 100 процентов добываемых углеводородов и ежегодно перевыполняет его. Извлекаемые запасы по категории АВ1С1+В2С2 компании составляют 20,4 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Запасы по международной классификации по категории 3Р превысили 17 миллиардов тонн нефтяного эквивалента (н. э.), перспективные ресурсы оценены в 47,8 миллиарда тонн», - добавил специалист.

Он также отметил, что «Роснефть» реализует комплекс научно-исследовательских и опытных работ, постоянно совершенствует методы геологоразведки и поисково-разведочного бурения. Для этих процессов внедрены передовые технологии обработки и интерпретации сейсмических данных.

