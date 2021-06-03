«Россети» и Сбербанк будут сотрудничать в сфере цифровых технологий

Компания «Россети» и Сбербанк заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Партнерство предполагает в инновационных сферах экономики, в части цифровых технологий. Об этом сообщила пресс-служба «Россетей».

«Сегодня мы подписали очередное соглашение о партнерстве, расширяющее наше взаимодействие со Сбербанком. Это не только один из крупнейших финансовых институтов страны, давно и успешно сотрудничающий с организациями электросетевого комплекса, но также инновационный лидер, предлагающий прорывные решения. Уверен, что реализация соглашения будет способствовать решению стратегически важных задач компании – повышению операционной эффективности, технологическому развитию, созданию и продвижению новых клиентских сервисов», – отметил генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин, участвовавший в подписании соглашения.

В рамках сотрудничества банк готов предоставить цифровые технологии, включая биометрические (VisionLabs) и облачные (SberCloud) решения, а также операционные решения экосистемы Сбера, нацеленные на повышение эффективности бизнес-функционала компании.

«Мы готовили это соглашение, стараясь не только обеспечить классическое взаимодействие бизнеса и финансового института, но и заглянуть в будущее, смоделировав сотрудничество в самых разных сферах. Сбер готов распространять положенные в основу соглашения принципы для скорейшего внедрения самых инновационных подходов «Российскими сетями» - одной из крупнейших электросетевых компаний страны», – подчеркнул председатель правления Сбербанка Герман Греф.