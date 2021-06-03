Минфин направит деньги ФНБ на инфраструктуру. Как это может повлиять на рубль?

Минфин направит деньги Фонда национального благосостояния на инфраструктуру. Об этом интерфаксу на Петербургском экономическом форуме рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

За три года из ФНБ планируется потратить на «пакет проектов, по которым есть поручения президента» свыше триллиона рублей или 400 миллиардов в год.

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"Мы договорились, сейчас консенсусное мнение, что безопасно для ДКП вливать в оборот за 3 года примерно 1 трлн рублей, то есть в районе 333 млрд рублей. Но при этом планку установили - не выше 400 млрд рублей в год", - сказал Белоусов.

Часть денег будет направлена на стратегические инициативы, часть на инфраструктурные проекты, в число которых "входят крупнейшие автомобильные дороги", в том числе Казань - Екатеринбург, "входит проект по железной дороге из Якутии, входят проекты из комплексного плана, где раньше была потребность в ФНБ - например, центральный транспортный узел".

Безусловно, прямые адресные вливания денег в экономику - это позитивный сигнал и должны в перспективе дать определенный эффект, к тому же инвестиции - это как раз то, что нужно для экономического роста.

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К слову, еще на том этапе, когда так называемые мегапроекты только обсуждались, одним из ключевых моментов были именно инвестиции.

Некоторые эксперты уже поспешили сравнить эти инвестиции с сокращением покупки валюты, которые ЦБ ежедневно проводит для Минфина в рамках бюджетного правила.

В этом, конечно, есть своя логика, ведь покупка валюты - это изъятие денег из экономики, а инвестиции из ФНБ будут частично компенсировать этот эффект.

Правда на рубль это вряд ли окажет какое-либо влияние. Ведь ЦБ и дальше будет покупать валюту, а эффект будет скорее только экономический. К тому же, в ежедневном обороте операции центробанка крайне незначительны и уже давно не оказывают заметного эффекта.

Банк России за пять месяцев этого года приобрел на Бирже около 8 млрд долларов. А 400 миллиардов рублей - это примерно 5,5 миллиардов долларов. То есть, даже если бы Минфин действительно пошел на сокращение покупки валюты, в годовом обороте эта цифра никакой значимой роли для рубля не сыграла бы.

Так что подобные разговоры вряд ли имеют под собой основания.

Между тем, накануне российская валюта снова укрепилась. Доллар на Московской бирже завершил торги на отметке 73 рубля 16 копеек - это минимум с середины марта.

Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть - они обновили максимум этого года и поднявшись выше мартовского пика и перешагнули отметку в 71 доллар 35 центов. Учитывая высокую динамику, рост котировок может продолжиться и дальше, к тому же цены подошли к важному техническому уровню, пробитие которого откроет дорогу к более высоким целям.

Кроме того, возвращаясь к теме рубля, нельзя не отметить, как уже ранее отмечал Эксперт, второй квартал традиционно является позитивным как для национальной валюты, так и для российских активов в целом.