Силуанов заявил, что в России цены не регулируются государством

В России отсутствует госрегулирование цен, заявил в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) министр финансов России Антон Силуанов.

«Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы и не регулируем», — сказал он.

Чиновник также отметил, что в стране наблюдается «перегрев» экономики, главным признаком которого можно считать высокую инфляцию.

«У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году», - заявил он, напомнив, что сохранение ситуации на данном уровне приведет к обесценению расходов, денежных средств, социальных выплат и зарплат.

По мнению Силуанова, бюджетную и денежно-кредитную политику необходимо приводить в «нормальное положение», поскольку «чем дальше, тем сложнее будет выходить из сверхмягкой бюджетной и денежно-кредитной политики».

В конце декабря 2020 года производители и торговые сети подписали соглашение, согласно которому отпускная цена на сахар была «заморожена» на уровне 36 руб. за кг, а розничная — 46 руб. за кг. Стоимость подсолнечного масла установлена на уровне 95 и 110 руб. за литр соответственно. Такие меры были обусловлены резким ростом цен на данные продовольственные товары.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее соглашение о стабилизации цен на сахар-песок до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.

