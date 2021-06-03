Суточный прирост COVID в России составил 8,9 тыс. новых случаев

Суточный прирост в России новых случаев коронавируса составил 8933 эпизодов передает оперштаб. Вчера, 2 июня, сообщилось о 8832 новых случаях COVID-19 и 394 умерших. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 099 182.

За последние сутки скончалось 393 пациента, общее число безвозвратных потерь достигла 122 660 человек. Успешно перебороли заболевание 4 711 982 россиян, из которых за последние 24 часа выписаны 9383 человек. Продолжают лечение 264 540 пациентов с COVID-19.

На первом месте по заболеваемости коронавирусом продолжает оставаться Москва, в столице выявлено 2876 случаев инфекции, выздоровели 2682 человека, умерли 57 пациентов. Нарастающим итогом в городе выявлено в общей сложности 1 189 357 случаев COVID.

В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+841), Подмосковье (+770), Ростовская (+158) и Нижегородская (+155) области.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 171,6 млн случаев заражения коронавирусом и более свыше 3,69 млн летальных исходов. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,3 млн случаев. Далее следуют Индии (свыше 28,4 млн) и Бразилии (более 16,7 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

