Стоимость реорганизации более полусотни бывших промзон в Москве составит 2,5 трлн рублей – заммэра Ефимов

Комплексное развитие 52 бывших промзон утвердили в 2021 году на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии города Москвы. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит 2,5 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала этого года были приняты проекты решений о комплексном развитии 52 участков бывших промышленных зон в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Общая площадь участков составляет почти 620 гектаров. В будущем там появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка, жилье и соответствующая инфраструктура. Ожидаемый объем инвестиций составляет 2,5 трлн рублей, бюджетный эффект — 300 млрд рублей в год», — сказал заместитель мэра.

Участки расположены на территории восьми округов столицы: 18 в ЮВАО, по восемь участков в СВАО и ЗАО, семь в ЮАО, шесть в САО, по два в ЮЗАО и ВАО, один в ЗелАО.

«На участках планируется возвести более 10,7 млн квадратных метров недвижимости. Площадь промышленной застройки превысит четыре млн квадратных метров, общественно-деловая застройка займет более пяти млн квадратных метров, жилые дома — более 1,5 млн квадратных метров, в том числе порядка 970 тысяч квадратных метров в рамках реновации», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В 2020 году градостроительно-земельная комиссия приняла проекты решения о комплексном развитии 23 территорий, среди них — промзоны «Красный Строитель», «Бережковская Набережная», «Капотня», «Выхино», «Трикотажная», «Перово», «Теплый Стан», «Кунцево», «Свиблово», «Верхние Котлы».