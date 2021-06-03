Украина просится на переговоры США и Германии по «Северному потоку – 2»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил изданию Welt, что Киев хочет присутствовать за столом переговоров между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку – 2», сообщает «РИА Новости».

«Проект "Северный поток – 2" бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», – заявил украинский посол.

По словам Мельника, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины» – это обернется катастрофой, прежде всего для взаимного доверия.

1 июня немецкие СМИ сообщили о начале переговоров между США и Германией по вопросу достройки газопровода «Северный поток – 2». Американскую сторону представляют советником президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и новым торговым представитель США Кэтрин Тай, а немецкую – внешнеполитические советник канцлера ФРГ Ян Хеккер и советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Рёллер.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США заявил, что в случае прекращения транзита газа через свою территорию, Киев потеряет около трех миллиардов долларов США в год и ему «нечем будет платить за украинскую армию».

«Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2" могут только США и администрация президента Байдена. "Северный поток – 2" – это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельная мощное оружие Российской Федерации, которую дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост – не давать оружие врагу», – сказал Зеленский американским политикам.