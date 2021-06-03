В ФНБ доля доллара США упадет до нуля

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство приняло решение полностью отказаться от вложения средств Фонда национального благосостояния в доллары США.

«Мы, как и Центральный банк, приняли решение по сокращению вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары и 35% в евро, то приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото. Доллар – ноль, евро – 40%, юань – 30%, золото – 20%, фунты и иены – по 5%. То есть мы заменили доллары увеличением на 5% в евро, золото и юань», – сказал Силуанов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

24 февраля министерство финансов сообщило, что в нормативную валютную структуру средств Фонд национального благосостояния включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро в ФНБ сокращены с 45% до 35%, а доля фунта стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%.

«Указанные изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.В феврале 2021 года Минфин России завершил необходимые конверсионные операции в целях приведения фактической валютной структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре», – говорилось в сообщении министерства.

ФНБ является частью средств федерального бюджета. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан России на длительную перспективу. Целями ФНБ являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда России.