В Москве появился Экономический совет для промышленников

В Экономический совет, созданный при Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства, вышли представители 28 столичных предприятий. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В составе совета - производитель продукции для российской оборонной промышленности, в том числе агрегатов для авиадвигателей «НПП «Темп» им. Короткова», фармацевтические предприятия «Макиз-Фарма» и «ИНПЦ Пептоген», пищевые предприятия «Царицыно», «Дымов» и «КБК Черемушки», производители упаковки «Смерфит Каппа» и «Ламбумиз», резиденты столичной ОЭЗ – производитель микросхем «Элвис» и компания «Диагностика М».

«В столице действует свыше трех тысяч промпредприятий, среди которых представлены фактически все отрасли обрабатывающей промышленности: от пищевой до космической. Экономический совет при Фонде, в который вошли представители 28 предприятий, позволит наладить диалог между бизнесом и властью и разрабатывать более эффективные меры финансовой поддержки, а также усовершенствовать услуги фонда», – рассказал Александр Прохоров и добавил, что первое заседание участников прошло 31 мая.

На первом заседании среди прочего участники обсудили внедрение нового продукта Фонда – льготного факторинга для промышленников. Предприятия смогут управлять задолженностью на более выгодных условиях чем те, которые предлагают существующие факторинговые компании.

«На данный момент в компании реализуется масштабный проект развития на фоне растущего интереса к продуктам ЗОЖ. Выручка в 2020 году выросла по сравнению с 2019 годом на 50%, а в текущем году мы планируем удвоить результат 2020 года. Конечно, для таких темпов необходимо привлечение финансовых инструментов. Сейчас мы задействуем такие инструменты как лизинг, факторинг, субсидии. Хочется, чтобы эти решения были для нас доступнее. Поэтому, будем рады, если такие продукты в виде государственной поддержки появятся в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Готовы со своей стороны дать обратную связь и помочь в их разработке», - сказала финансовый директор компании ООО «Новапродукт АГ» Юлия Иванова.

Также на мероприятии обсудили возобновляемую заемную линию – еще один продукт, создаваемый по аналогии с возобновляемой кредитной линией от банков.

«Он позволяет открыть лимит на заемщика, завести для него своеобразную кредитную карту. Деньги можно использовать по необходимости, а при погашении сумма снова доступна. С их помощью предприятия смогут купить оборудование, направить средства на развитие экспорта и на другие строго оговоренные цели. Еще одно преимущество - заемщику не потребуется под каждый проект проходить индивидуальную экспертизу и собирать документы», – рассказал генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов. Процентная ставка составит всего 4-6%.

Предприятия заинтересованы в новых продуктах, которые планирует предоставлять Фонд, отметила начальник финансового отдела ГК «Царицыно» Наталия Смирнова. «Факторинг интересен тем, что позволяет вести бизнес без перебоев, в части оперативного привлечения денежных средств в рамках беззалогового кредитования. Возобновляемая кредитная линия позволяет оперативно управлять денежным потоком компании: покрывать кассовые разрывы, при наличии свободные денежные средства направляются на погашение линии», – отметила Наталия Смирнова.