В Москве реорганизуют бывшую промзону «Южный порт» – заммэра Ефимов

Инвестиции в комплексное развитие территории бывшей промзоны «Южный порт» превысят 27 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь комплексного развития участка бывшей промзоны «Южный порт» превысит 19,5 га, инвестиции по новому объекту на юго-востоке Москвы составят 27,8 миллиардов рублей. Реализация проекта даст городу 6,54 тысячи рабочих мест, бюджетный эффект составит порядка 1,9 млрд рублей в год», — сказал заместитель мэра.

На участке планируется построить объекты площадью 385 тысяч квадратных метров, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. «Промышленная застройка в новом индустриальном квартале займет 247 тысяч квадратных метров, общественно-деловая - 138 тысяч квадратных метров. Проект планировки территории будет разработан за один год, реализация проекта займет 12 лет», - добавил он.

В общей сложности инициатива московских властей по комплексному развитию территорий после реализации всех проектов позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.