В первом квартале 2021 г. больше всего в Москве инвестировали в машины и оборудование – заммэра Ефимов

Объем инвестиций в основной капитал Москвы в первом квартале этого года превысил 540 млрд рублей, это почти на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным Росстата инвестиции столичных предприятий за три месяца 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,8% и составили 540,4 млрд рублей. Больше всего средств - 44,3% от всего объема инвестиций - компании вкладывали в машины и оборудование, более четверти направили на возведение объектов недвижимости и благоустройство земель, в строительство жилья было вложено 12,5%. На создание объектов интеллектуальной собственности пришлось 14,7% частных инвестиций», – сказал заместитель мэра.

На Москву приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза.

В Москве создают благоприятные условия для привлечения инвестиций. Так, в прошлом году в столице начали действовать инвестиционный налоговый вычет и программа стимулирования создания рабочих мест – этими мерами поддержки уже воспользовались четыре крупных инвестора. Росту инвестиций в экономику города также способствует реализация проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).

«С 2013 года в Москве заключено более 250 ГЧП-контрактов, объем которых на сегодня превышает 1,1 трлн рублей. Только за прошлый год он увеличился на 124 млрд рублей, а с начала 2021 года мы зафиксировали прирост в более чем 80 млрд рублей. Наиболее востребованы бизнесом такие механизмы, как контракты жизненного цикла, офсетные контракты, концессии. Инвесторы реализуют проекты в важных для города сферах – автодорожном строительстве, транспорте, здравоохранении, социальном обслуживании», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Чтобы закрепить за инвестором еще больше гарантий со стороны города, недавно столичные власти запустили новый механизм поддержки – с ними город будет заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Это даст предпринимателю ряд преимуществ при реализации инвестиционного проекта.

«В конце прошлого года Москва совместно с Правительством РФ заключила первые три СЗПК в сфере медицины и здравоохранения на общую сумму почти 24 млрд рублей. Они гарантируют инвесторам неизменность нормативных правовых актов. Это означает, что ключевые налоги, условия землепользования и осуществления градостроительной деятельности зафиксированы на момент подписания соглашений и останутся неизменными в течение всего срока их действия. В этом году Москва начнет заключать СЗПК с бизнесом самостоятельно, без участия федерального правительства. Минимальный размер инвестиций для таких соглашений – 200 млн рублей вне зависимости от отрасли», – отметила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.