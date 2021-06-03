В развитие «Артека» за пять лет инвестируют свыше 33,8 млрд рублей

3 июня 2021, 15:26
Пресс-служба МДЦ «Артек»

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил своим распоряжением пятилетнюю программу развития Международного детского центра «Артек». Общий объём федерального финансирования программы составит свыше 33,8 млрд рублей. Об этом сегодня, 3 июня, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Артек» был создан в 1925 году как небольшой летний палаточный лагерь, и вырос в один из крупнейших комплексов детского отдыха. К 2025 году Этот детский центр должен стать одной из лучших международных площадок по созданию и внедрению инновационных программ общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха детей.

С осени 2014 года в «Артеке» началась перестройка всех корпусов, площадок, строительство новых объектов. Уже отремонтировано девять детских лагерей: «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Морской», «Озёрный», «Полевой», «Речной», «Хрустальный» и «Янтарный». Главная цель – превратить детский лагерь в ведущий международный центр образовательного отдыха.

Запланировано построить, перестроить и отремонтировать 46 объектов. Самый крупный из них – лагерь «Солнечный». Он откроется в 2024 году и сможет принимать 1 тысячу школьников в смену. С остальными лагерями «Артека» «Солнечный» соединит новая дорога. Её строительство тоже предусмотрено в новой программе. Кроме того, нужно завершить строительство киноконцертного зала на 5,5 тыс. мест, провести реконструкцию четырёх бассейнов, береговой линии и инженерных сетей.

Кроме того,  на его территории будет построен центр инновационных образовательных технологий, который объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. Учебные занятия в «Артеке» проходят не только за школьной партой, но и в крымских музеях и парках, на берегу моря и в ходе экскурсий по Южному берегу Крыма.

В 2016 году школа «Артека» получила лицензию на образовательную деятельность в области дошкольного, общего и дополнительного образования. Запланировано создать на базе «Артека» универсальную площадку олимпиадной подготовки детей, развивать сотрудничество с профильными кафедрами вузов. Общеобразовательная школа «Артека» должна войти в первую сотню рейтинга школ России.

В «Артеке» будет создан также федеральный центр непрерывного профессионального развития, внедрены современные образовательные технологии. Молодых талантливых педагогов будут привлекать  грантами.