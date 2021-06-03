Япония выразила протест России в связи с задержанием судна

Правительство Японии выразило протест российской стороне в связи с задержанием рыболовецкой шхуны в Охотском море, передает ТАСС, ссылаясь на генерального секретаря кабинета министров страны Кацунобу Като. Он также подчеркнул, что подобный инцидент неприемлем.

«Российская сторона утверждает, что лов японским судном велся в российской эксклюзивной экономической зоне. Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне», - отметил генсек. Он подтвердил, что японская сторона выразила протест по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио. Като также подчеркнул, что японская сторона требует немедленного освобождения судна и моряков. При этом генсек заявил, что все рыбаки здоровы и обеспечены питьевой водой.

«Получено подтверждение, что проблем со здоровьем у экипажа судна не наблюдается. Они также обеспечены питьевой водой и продуктами питания», — подчеркнул Като.

Напомним, что японская рыболовецкая шхуна «№ 172 Эйхо-мару» была задержана пограничниками в российской экономической зоне в Охотском море за незаконную ловлю. Также по сообщению управления ФСБ по Сахалинской области экипаж судна отказался выполнять требования пограничников РФ об остановке и предпринял попытку скрыться.

