Цены на жилье в мире растут самыми быстрыми за 15 лет темпами. Аналитики бьют тревогу из-за риска пузырей

Цены на жилье во всем мире растут самыми быстрыми темпами со времен мирового финансового кризиса, сообщает Bloomberg в четверг.

Средние цены подскочили на 7,3% за 12 месяцев до марта, что является самым высоким уровнем с четвертого квартала 2006 года, говорится в глобальном индексе цен на жилье международной консалтинговой компании Knight Frank. Возглавляет список Турция, показав рост на 32%, за ней следует Новая Зеландия с 22,1%. США заняли пятое место с 13,2%, это самый резкий рост с декабря 2005 года. В первой пятерке также Люксембург и Словакия. Россия на 9 месте в списке - 11,2%.

Массовые бюджетные и денежно-кредитные стимулы для поддержки экономики во время пандемии вызвали бум недвижимости во всем мире. Это также вызывает опасения по поводу пузырей, и несколько стран уже предприняли шаги, чтобы охладить рынок.

Новая Зеландия отменила налоговые льготы для инвесторов в недвижимость, правительство ожидает, что инфляция цен на жилье замедлится до 0,9% к июню следующего года. Китай предпринял ряд шагов, чтобы обуздать застройщиков и банковское кредитование этого сектора.

«В связи с принятием правительством мер и принятием мер налогово-бюджетного стимулирования, которые должны завершиться в конце этого года на ряде рынков, настроения покупателей, вероятно, будут менее бурными», - говорится в отчете Knight Frank. «Кроме того, угроза появления новых вариантов и развертывания вакцины« стоп-старт »может оказать дополнительное понижательное давление на рост цен».

В Азии наибольший прирост цен продемонстрировал Сингапур - 6,1%, за ним следуют Южная Корея - 5,8% и Япония - 5,7%. В Гонконге, самом дорогом рынке недвижимости в мире, наблюдался рост на 2,1%. Индекс сравнивает средние цены в 56 странах.

Ранеее сообщалось, что к концу первого квартала 2021 года цены на новостройки Старой Москвы выросли в годовом исчислении на 24,4%. Согласно обзору рынка аналитиков Knight Frank, на который ссылается «РБК-Недвижимость», к началу апреля 2021 года средняя стоимость «квадрата» в столичных новостройках достигла рекордного за всю историю рынка уровня в 405,8 тыс. руб.