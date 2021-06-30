Акции дня: бумаги «Новатэка» растут на фоне дорожающего газа

Акции газовой компаний «Новатэк» росли по итогам дневной сессии на Мосбирже в среду, 30 июня. За день бумаги выросли на +5,20% до 1605,2 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к акциям возник на фоне роста спотовых цен на газ. В Европе уже седьмой торговый день подряд цены превышают значение в 400 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду газ на хабе TTF в Нидерландах газ торговался по средней цене в 465 долларов за 1 тыс. кубометров, превысив цену предыдущего дня на 4%. Резкий рост произошел после того как «Газпром» отказался от дополнительной прокачки газа через Украину в июле, что особенно чувствительно в ситуации дефицита газа в Европе.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,35% до 3841,85 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,84% до 1653,78 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 19:43 мск составила 74,97 долларов (+0,93%). Российская валюта слабела – 73,13 рублей за доллар.