Экспорт электроэнергии из России побил десятилетний рекорд

Экспорт электроэнергии из России достиг рекордного показателя с 2012 года. В первом полугодии поставки в Финляндию выросли втрое, а в страны Балтии — вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у замглавы Минэнерго Павла Сниккарса.

«В первом полугодии 2021 года наблюдается рост экспорта до рекордных или близких к ним значений за последнее десятилетие в направлении стран Балтии — рост более чем в два раза по сравнению с 2020 годом, до 3 млрд кВт/ч, и Финляндии — рост более чем в три раза, до 3,8–3,9 млрд кВт/ч», — следует из данных Минэнерго.

В ведомстве прогнозируют, что всего за первое полугодие поставки российской электроэнергии за рубеж составят 10,2 млрд кВт/ч. В том же периоде прошлого года они были на уровне 5,2 млрд кВт/ч.

Рост экспорта специалисты объясняют благоприятной ценовой конъюнктурой на энергетической бирже Nord Pool. Она сложилась благодаря морозной зиме и жаркому лету в европейских странах.

Ранее сообщалось, что электроэнергия для промышленных предприятий в России оказалась дороже, чем странах Европы и США. Средняя цена для промышленников России, которые получают электроэнергию от распределительных электросетей высокого уровня напряжения, в прошлом году составила 7,34 цента за киловатт-час. Этот показатель оказался выше, чем в Турции, Испании, Финляндии, Франции и Норвегии.

