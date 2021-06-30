Финская компания Metso Outotec делает производство более экологичным

Финская компания Metso Outotec принимает меры по ограничению глобального потепления в пределах 1,5°C, основываясь на научно-обоснованных целевых показателях (Science Based Targets). Metso Outotec стремится к сокращению экологического воздействия собственной деятельности и цепочки поставок для того, чтобы снизить отрицательные последствия влияния на окружающую среду. Metso Outotec планирует сократить углеродный след от собственного производства на 50% к 2030 году, а к 2025 году на 20% сократить углеродный след от логистической деятельности.

В качестве следующего шага в защиту климата Metso Outotec представила всеобъемлющий подход к устойчивому развитию Planet Positive. Компания определила ряд экологически устойчивых технологий и сервисов, способных принести выгоду заказчикам в плане энергоэффективности, снижения выбросов и расхода воды, а также увеличения вторичного использования ресурсов и повышения безопасности. Цель Metso Outotec — увеличить продажи подобных технологий и сервисов, а также благодаря научно-исследовательской деятельности разработать новые решения и услуги, которые будут соответствовать новому подходу Planet Positive.

Уже сегодня около 90% затрат на научно-исследовательскую деятельность Metso Outotec приходятся на проекты, направленные на снижение выбросов и расхода энергии и воды, а также усовершенствование подхода к вторичному использованию ресурсов.

Оборудование Metso Outotec позволяет получить энергетически эффективные решения по транспортировке материалов, дроблению, сортировке и обезвоживанию. Например, в процессе измельчения Metso Outotec использует энергосберегающие технологии, включая валковые прессы высокого давления (ВПВД) и мельницы с перемешиванием мелющей среды.

Решения Metso Outotec помогают клиентам рационально использовать водные ресурсы. Например, комплекс по складированию сухих хвостов может оптимизировать площадь хвостохранилища и свести к минимуму забор пресной воды.

Решения компании Metso Outotec по безотходному производству позволяют увеличить срок службы оборудования за счет ремонта. Например, при разработке кузовов самосвалов Metso Outotec Truck Body компания уделила внимание аспектам охраны труда и техники безопасности и снизила воздействие на водителей вибрации на 97% и шума на 50%.

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