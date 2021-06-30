Глава ЦБ РФ заявила об опасности перегрева в потребкредитовании

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила об опасности перегрева в потребительском кредитовании в нашей стране. По её мнению, такая угроза вполне реальна, так как темпы роста в данном сегменте по итогам текущего могут достичь 20%, передаёт РИА Новости.

«Да, опасность перегрева в потребительском кредитовании вполне реальна, – заявила Набиуллина, выступая на Международном финансовым конгрессе. – В этом году рост может достичь 20%, а доходы граждан РФ восстанавливаются не так быстро».

При этом руководитель российского Центробанка отметила, что если не принимать специальных мер, то образуются социальные риски, а также риски финансовой стабильности.

«Поэтому мы вновь вводим в действие определённые меры, в частности, возвращаем на допандемический уровень надбавки к коэффициентам риска. Так как если рост в этом сегменте не замедлится, мы будем увеличивать надбавки», – резюмировала глава регулятора.

Напомним, начиная с 1 июля ЦБ ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув требования по ним на «доковидный» уровень.

Банк России объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по кредитам ускорением темпов роста этого сегмента, который увеличивает долговую нагрузку граждан.

Ранее сообщалось, что ЦБ в этом году перешёл к активному повышению ставок, темпы которого стали максимальными с 2014 года. Однако останавливаться на этом регулятор не собирается.

Так, председатель Банка России Эльвира Набиуллина фактически дала понять, что уже на июльском заседании ключевая ставка будет повышена снова, причем нельзя исключать, что сразу на один процентный пункт.

Однако эксперты из академических и деловых кругов не в восторге от такой идеи. Подробно об этом читайте в нашем материале «Ключевая ставка: ЦБ готовится к прыжку».

