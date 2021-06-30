Google приготовил неприятный сюрприз для владельцев Android-смартфонов

В компании Google предупредили, что разработчики ОС Android анонсировали уже этим летом переход на новый формат приложений и игр. О замене привычного расширения софта APK на AAB сообщает официальный блог Google.

Напомним, Android App Bundle (AAB) был презентован ещё в 2018 году. На этот формат постепенно переходили разработчики софта. Отмечается, что суть нововведения заключается в том, что оптимизацией версий приложения теперь занимается сам Google, «упаковывая» их в контейнер.

При этом пользователи смартфонов в ручную не смогут установить файл AAB, как это было с APK-файлами. Таким образом, повысится безопасность приложений. С другой стороны, новый формат негативно скажется на имидже платформы Android, как самой открытой.

Известно, что Google планирует полностью перевести свой магазин приложений Google Play на новый софт, который будет занимать на 15-20% меньше памяти на устройстве, уже в предстоящем августе.

