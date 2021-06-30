Европа раскололась по вопросу открытия границ

Париж и Берлин тревожит наплыв туристов из Великобритании на юг Европы. Европейские тяжеловесы призывают к скоординированным действиям по мере того, как штамм «Дельта» продолжает неумолимо наступать на континент.

Постоянно ухудшающаяся ситуация с индийским (Дельта) вариантом Covid-19 вновь обострила согласование скоординированной политики Европейского Союза на внешних границах. Разногласия, о которых так много говорили в начале пандемии, вновь поднялись на поверхность на июньском саммите ЕС. С одной стороны, Германия и Франция призывают осторожно относиться к мощной волне британских туристов, которые потенциально могут разнести Дельту по всему континенту. С другой стороны, южные страны: Испания, Португалия, Греция и т.д., очень беспокоятся о том, как пройдет туристический сезон, на который они возлагают очень большие надежды в восстановлении своих экономик.

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Ангела Меркель раскритиковала Лиссабон за чрезмерное и слишком поспешное открытие границ для туристов из Соединенного Королевства. В середине мая Португалия стала единственной страной в ЕС, согласившейся принимать гостей из туманного Альбиона.

Однако Лиссабон столкнулся с резким ростом заражений именно вариантом «Дельта», сейчас уже ставшим доминирующим в стране, и вынужден был ввести ограничения. Португальские власти объявили 25 июня о введении новых медицинских ограничений, включая двухнедельный карантин для тех британцев, которые не успели полностью вакцинироваться перед поездкой.

Испания тоже дала задний ход и вновь начинает требовать от приезжающих британцев негативный ПЦР-тест, отмененный в конце мая. Так же, как Лиссабон, Мадрид расстелил красную ковровую дорожку перед туристами из Британии, которым даже не был нужен отрицательный ПЦР-тест. В отличие, кстати, от граждан Евросоюза.

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Для замедления распространения Дельты, которая значительно агрессивнее и заразнее Альфы (британского штамма), канцлер Меркель хочет пойти еще дальше и ужесточить требования для въезжающих во всю Шенгенскую зону.

«Эта европейская координация (политики на внешних границах) имеет очень мало шансов на успех,- уверен эксперт по Европе из парижского Института политических исследований Патрик Мартин-Генье.- Существуют серьезные разногласия между странами, желающими спасти здоровье своих граждан, и теми, кто больше беспокоится о том, чтобы спасти туристический сезон».

«Следует иметь в виду, что больше всего пострадали от пандемии экономики именно южно-европейских стран, потому что их экономическая модель основывается на туризме»,- объясняет начальник отдела исследований Французского института международных и стратегических отношений Эдуард Симон.

Греция, еще одна страна, политика которой разъединяет объединенную Европу, открыла двери перед туристами, привитыми вакцинами, которые не сертифицированы Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Экономика Греции очень сильно зависит от туризма. Поэтому Афины пускают туристов, привитых российскими и китайскими вакцинами.

«Во-первых, мы должны признавать одни и те же вакцины, которые утверждены ЕМА и которые способны эффективно бороться против последних мутаций вируса, включая вариант «Дельта»,- заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.- Такая координация необходима и для гармонизации правил, касающихся въезда граждан третьих стран. Это ключевое условие для того, чтобы сделать полностью эффективным европейский «зеленый паспорт».»

«Зеленый» паспорт вступает в силу в четверг, в первый день июля. Он позволит свободно передвигаться между европейскими странами.

Юридически каждое европейское государство вправе само решать, пускать или не пускать к себе людей, привитых не четырьмя вакцинами, одобренными ЕМА (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca и Johnson & Johnson).

«Мы уже видели, что даже между Францией и Германией координация далеко не всегда эффективна, особенно по вопросу рабочих, работающих в других странах,- подчеркивает Мартин-Генье. - Такая ситуация должна привести нас к осознанию необходимости сделать здравоохранение ответственностью Евросоюза, но это может быть сделано только при помощи внесения изменений в договора».

«В Европе нет единой политики в области здравоохранения, но мы все равно должны координировать политики членов Союза в этой сфере,- поддерживает его Симон.- Это очень нелегко в организации, состоящей из 27 государств. Положительным моментом является то, что европейские лидеры готовы обсуждать такие вопросы. Доказательством является то, что Греция в конце концов признала обеспокоенность партнеров».

28 июня Афины уступили давлению Брюсселя и начали требовать ПЦР-тесты от туристов из России. Причем, даже от тех, кто полностью привит Спутником V.

Сейчас объединенная Европа столкнулась еще с одним вызовом. К концу августа, по прогнозу, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDPC), в 90% случаях новых заражений в ЕС будет «виновата» Дельта. Если поражение в борьбе с Дельтой неизбежно, то зачем тогда вообще вводить ограничения на границах?

«Для того, чтобы выгадать время,- объясняет Эдуард Симон.- Дело в том, что необходимо успеть привить как можно больше людей…»

Дела с вакцинацией в Старом Свете, похоже, наконец наладились. Хотя в ряде стран в последние дни наблюдается замедление темпов. Во Франции, к примеру, первую дозу в начале июня получали ежедневно более 400 тыс. человек, но на прошлой неделе этот показатель снизился вдвое.

С Дельтой, если верить ученым, можно бороться. Медики утверждают, что вакцины несмотря на его высокую агрессивность и заразность являются надежной защитой. Согласно одному из недавних исследований, сообщает France 24, эффективность вакцины Pfizer, например, против Дельты составляет 87,9%. Однако ученые подчеркивают необходимость введения обеих доз для достижения максимального эффекта. Между тем, по состоянию на конец июня полностью привит лишь каждый третий европеец. Несмотря на это Еврокомиссия не отказалось от своей цели, принятой еще в самом начале вакцинами, и надеется полностью вакцинировать к концу июля 70% взрослых европейцев.