Хакеры атаковали прямую линию с Путиным

Хакеры атаковали прямую линию с главой российского лидера Владимиром Путиным.

Об этом в эфире рассказал президенту одна из ведущих прямой линии Екатерина Березовская.

«Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки атаки, мощные DDoS-атаки», – подчеркнула она.

«Шутите? Вы серьезно?», – отреагировал Путин.

Информацию о хаккерских атаках уже подтвердили в Кремле. По словам, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, идут DDoS-атаки.

«Пока неясно откуда, и насколько их много», – подчеркнул Песков.

Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин рассказал, что выступает против массовой вакцинации от COVID-19, признался, что в феврале привился «Спутником V». Кроме того, он объяснил, почему в РФ выросли цены на продукты питания, а также ответил на вопросы, собирается ли встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, будут ли в России блокировать популярны соцсети и на многие другие.

В настоящее время прямая линия продолжается.

