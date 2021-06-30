Культурная афиша на июль 2021

ФЕСТИВАЛИ

Moscow Urban Fest 2021

С 1 по 4 июля в “Зарядье” пройдёт Московский урбанистический форум 2021. Параллельно с деловой программой для специалистов в парке состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города. Тема фестиваля - “Rе:город. Жизнь в новой эре”. В эпоху (пост)пандемии и ограничений организаторы решили обсудить городские трансформации. За последний год мы все стали жить немного по-новому. Изменились наши привычные маршруты, поменялось отношение к личному пространству и его функциональности, мы стали больше задумываться о таких составляющих городской среды, как здоровье и социальное неравенство, у нас появились новые форматы удаленной работы и отдыха. Эти темы легли в основу образовательной программы Moscow Urban FEST 2021.

Образовательная программа включает лекции известных ученых, урбанистов, архитекторов, дизайнеров и блогеров. Среди них, например, иранский философ Реза Негарестани, китайская мультимедийная художница Цао Фей, историк архитектуры Беатрис Коломина, основатель студии дизайна Studio Swine Александр Гровс, бывший декан архитектурного факультета Колумбийского Университета Марк Уигли, антрополог Моника Луиза Смит, ландшафтный архитектор Марта Шварц.

Все события фестиваля будут доступны онлайн: https://fest.mosurbanforum.ru/

Когда: 1 — 4 июля

Архстояние 2021

Тема этого года ― «Личное». Участники фестиваля исследуют, насколько пандемия изменила наш внутренний мир. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов представит на фестивале проект «Русское идеальное», художник Владимир Наседкин — «Пьяный забор», победители открытого конкурса Василиса Прокопчук и Евгений Брагин ― инсталляцию «Непроходимая чаща». В арт-шатре музея AZ можно будет получить опыт позирования настоящему мастеру. Три современных художника ― Ирина Корина, Георгий Острецов и Елена Ковылина ― создадут портреты посетителей в разных техниках. За музыкальное оформление фестиваля в этом году отвечают Mujuice, Миша Мищенко, Дмитрий Баталов, Ксения Федорова, Синекдоха Монток, Kymatic Ensemble, Leveldvа.

Когда: 23-25 июля

Где: Арт-парк Никола-Ленивец

Locals Only 2021

На одной площадке встретятся титулованные серферы и представители других видов экстремального спорта, зарубежные и российские музыкальные исполнители, известные медиа-персоны. Каждый гость сможет выбрать свой стиль музыки, вид спорта, стать частью сообщества поклонников активного отдыха. В рамках фестиваля пройдут Skate Game Locals Only 2021 — соревнования, объединяющие все проявления скейтбординга. В этом году мероприятие пройдет на новой площадке - в Music Media Dome. Среди участников фестиваля Noize MC, Хлеб, ELDERBROOK, ДОРА, МС Сенечка.

Когда: 3 июля

Где: Music Media Dome (ш. Энтузиастов, 5, с.2).

ВЫСТАВКИ

“Музы Монпарнаса”

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина откроется выставка, посвященная легендам парижского района Монпарнас — женщинам, задававшим тон одной из самых ярких эпох. Большинство произведений предоставлены европейскими и американскими частными коллекционерами и будут показаны в России впервые. Всего на выставке будет экспонироваться более 50 картин, около 100 рисунков, порядка 20 скульптур, более 20 произведений прикладного искусства, более 10 художественных фотографий, а также архивные документы и материалы. Многие из них хранятся в частных коллекциях.

Когда: 13 июля — 3 октября

Подробнее: https://www.pushkinmuseum.art

Двухдневная конференция. “Слишком много свободы” в Музее Москвы

Музей Москвы, фонд “Плюс Р” и “Каскад. Проект как метод” запускают двухдневную конференцию к подростковой выставке “Слишком много свободы”. Молодые художники и художницы проектной школы “Каскад” поговорят с экспертами из ведущих московских институций в сфере поддержки, культуры и образования про отношения, школу, самоопределение, буллинг, сексуальную безопасность, музыку, тикток и моду.

10-11 июля с подростками встретятся кураторы и архитекторы, педагоги и психологи, дизайнеры и художники, директора школ и руководители детских программ. Участники конференции обсудят методики работы с подростками, создание для них комфортной среды и как должны перестроиться творческие и учебные площадки, чтобы привлечь молодую аудиторию.

До 16 июля есть последний шанс увидеть работы масштабного подросткового коммьюнити. Участники межинституциональной проектной школы для подростков “Каскад. Проект как метод” представляют более 120 реализованных проектов в разных техниках и направлениях. Тотальные инсталляции, видеоарт, перфомансы, графика, мультфильмы и аудио записи занимают все помещение Красного зала Музея Москвы. Каждая из них — рефлексия на темы границ, протеста, принятия и возраста. Все вместе — искреннее высказывание на общественно-культурную жизнь не только в Москве, но и во всей России.

Подробнее: https://mosmuseum.ru/ exhibitions/p/kaskad/

Публичная программа к выставке «Уют и Разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х»

В Музее Москвы пройдут события публичной программы к выставке «Уют и Разум», которая реконструирует художественную жизнь Москвы первого постсоветского десятилетия. В программе — видеоинтервью с художниками, лекция про облака, дискуссия про рейв и чтение стихов от поэтической группы «ТаРТу».

30 июня в 19:30 в Летнем кинотеатре Музея Москвы и Каро пройдет дискуссия «Рейв как стиль искусства». Партнер дискуссии — издание Москвич Mag. В событии участвуют создатель клуба и одноименного журнала «Птюч», издатель журнала Москвич Mag Игорь Шулинский, сооснователь клуба Mutabor и музыкант Наташа Абель, художник Павел Пепперштейн, сооснователь клуба Private 25 Александр Моисеенков и основатель «Силы света» Александр Ус. Участники обсудят развитие рейва и клубной культуры в нашей стране, расцвет этого движения и то, как трансформировалось это культурное направление сейчас.

Регистрация: https://muzey-moskvy.timepad. ru/event/1685037/

6 июля в 19:00 в пространстве выставки участники общества «ТаРТу» прочтут стихи собственного сочинения. Встреча пройдет в гибридном формате: офлайн будут присутствовать художник, поэт, перформер и архивист Аркадий Насонов, художник, мыслитель и поэт Сергей Ануфриев и Александр Мареев, художник, график и поэт; онлайн — поэт и спокенворд-артист Александр Дельфинов, художник, поэт и издатель Андрей Соболев. В 1996 году дружеские посиделки поэтов и художников- младоконцептуалистов оформились в тайную группу 1990-х, участники которой совместно писали стихи и тексты, издавали приказы, вели тетради учета, делали коллажи. Название шифрует фразу «Тайна ради тайны» — своеобразный девиз общества, в которое с 1996 до 1999 входили Андрей Соболев, Сергей Ануфриев, Евгений Шелиповский, Аркадий Насонов и другие авторы.

Регистрация: https://muzey-moskvy.timepad. ru/event/1685029/

Выставка открыта до 18 июля.

Site-specific инсталляция “Water линия” Марины Звягинцевой

На подземной парковке парка “Зарядье” открылась масштабная инсталляция Марины Звягинцевой, концепция которой соединяет воедино город и природу, перепрограммирует технологичное бетонное пространство потоками воды и левитирующими цветами. Парковка — не самое традиционное место для искусства, но художница переосмысляет его и задает ему новый контекст. Гости увидят симбиоз природы и урбанизма, где трубы становятся связующим звеном между островками флоры и серым бетоном.

Живые растения, заключенные в коробки аппаратов, похожих на обычные вендинговые машины, торгующие напитками и снеками, создают сюрреалистический эффект. Подвешенные в воздухе цветы напоминают маленькие планеты, островки спокойствия в безумном ритме жизни. А бегущая по трубам подсвеченная вода становится метафорой жизненной энергии, объединяющей разрозненные автоматы с растениями в целостную подземную экосистему.

Когда: с 23 июня (постоянная экспозиция)

Подробнее: https://www.zaryadyepark.ru

Мультимедийная выставка “Спасители”

К 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в Музее Фаберже Российский еврейский конгресс открыл уникальную мультимедийную выставку “Спасители”. Проект рассказывает о 258 героях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях в разных регионах России, в том числе в Ленинградской области, спасая их от неминуемой смерти.

Благодаря современным технологиям и инсталляциям посетители выставки окажутся вовлечены в виртуальный диалог между спасителями и спасенными. На мониторах можно будет посмотреть интервью с Праведниками, трое из которых живы и сегодня: они рассказывают о пережитых ими ужасах войны и о том, как им удалось спасти других людей. На проекции внутри огромного цилиндра в центре экспозиции транслируются истории спасенных. Снаружи на цилиндре размещены таблички с именами всех связанных с Россией Праведников народов мира. Еще часть табличек оставлены пустыми: не обо всех Праведниках известно, работа по поиску и сбору информации об их подвиге продолжается.

Когда: до 4 июля

Где: Музей Фаберже, Набережная реки Фонтанки, 21

СПЕКТАКЛИ

Фестиваль премьер театра “Практика” в Музее Москвы

13 июля 2021 года в Музее Москвы начнется Фестиваль премьер театра «Практика» — первое совместное событие музейно-театрального проекта двух институций. В обновленном пространстве Лектория будут показаны пять спектаклей, премьеры которых состоялись в сезоне 20/21: “В кольцах” и “Поле” Марины Брусникиной, “Созвездия” Александра Алябьева, “Lorem Ipsum” кураторов Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной и первые публичные показы “ЧПР” Юрия Квятковского и Анастасии Великородной.

Во время пандемии взгляды режиссеров оказались обращены на существование человека в неустойчивой и изменчивой реальности. Попытки уловить и осмыслить происходящие перемены, а также выявить неизменные процессы, видны в каждой из пяти работ, представленных на Фестивале премьер.

Когда: 13 июля — 1 августа

Билеты: mosmuseum.ru/events/p/praktika ; praktikatheatre.ru

Илья Авербух поставит “Анну Каренину” на льду

Премьера нового грандиозного спектакля “Анна Каренина” Ильи Авербуха состоится 9 июля в Сочи. Зрителей ждут масштабные декорации и неожиданные режиссерские решения, потрясающая музыка и стильные, экстравагантные костюмы. Главной сенсацией проекта станет необычный выбор фигуристов для воплощения на льду знаменитого сюжета. Чету Карениных сыграют бронзовые олимпийские призеры, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин, на роль Вронского приглашен олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Роман Костомаров. Роли Кити и Левина исполнят двукратная чемпионка мира, серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева и бронзовый призер чемпионата мира и Европы, серебряный призер олимпийских игр в команде, победитель проекта “Ледниковый период” сезона 2020 Александр Энберт. Для Евгении Медведевой это первый опыт танцевального дуэта - она уже принимала участие в шоу Ильи Авербуха, но в качестве одиночницы. В спектакле “Анна Каренина” ей предстоит освоить сложнейшие элементы парного катания: вращения, прыжки и высокие поддержки.

В роли Истопника - самого таинственного и мистического персонажа спектакля - олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Алексей Ягудин. Бетси Тверскую и Беккера исполнят олимпийские чемпионы, пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

В Сочи пройдет 47 ледовых показов с 9 июля по 18 сентября, осенью 2021 года спектакль приедет в Москву.

Когда: 9 июля — 18 сентября 2021

Где: Ледовый дворец спорта “Айсберг”, Сочи

Подробнее: https://ilya-averbuh.ru/ iceshow/anna-karenina/

МУЗЫКА

Экспериментальный звуковой перформанс: Sound Art в галерее “Царская Башня”

7 июля в галерее “Царская Башня” состоится музыкальный перформанс Сергея Филатова, участника 58-й Венецианской Биеннале. В ходе выступления музыкант продемонстрирует разнообразное сочетание приемов и техник звукоизвлечения, в том числе circuit bending и live looping, а также вкрапления в звуковое полотно полевых записей из коллекции автора. Выступление пройдет в квадрафоническом режиме (Quadraphonic sound).

Музыкант и художник Сергей Филатов работает в направлении sound-art, в поле его внимания различный спектр звуковых эффектов - от звуковых скульптур и инсталляций до авторских музыкальных инструментов. Среди них — впечатляющая гибридная саунд-система “Иносфера”, генератор звуковых волн “Rotator” и струнный “Duofluctus”, о котором кураторы программы расскажут перед концертом

Когда: 7 июля в 19:00

Регистрация: https://triumphgallery. timepad.ru/event/1666609/

Концерты в Зеленом театре ВДНХ

В Зеленом театре ВДНХ, который по праву считается одной из самых красивых концертных площадок Москвы под открытым небом с уникальной архитектурой и непередаваемой атмосферой, в июле пройдут выступления разножанровых артистов и коллективов, а также поэтические вечера. 10 июля здесь состоится выступление Ах Астаховой. Дебютный сборник стихов Ах сделал ее одним из самых читаемых авторов современной поэзии. В Зеленом театре поэтесса представит зрителям избранные произведения разных лет. 23 июля на сцену Зеленого театра поднимется Петр Налич. Под шум деревьев прозвучат все яркие хиты артиста — от "Дачи" до Flowerbed, от "Сахарного пакета" до "Контрабандиста". 30 июля здесь выступит Ирина Богушевская. Певица обещает слушателям солнечные босса-новы, широкие баллады и зажигательные ритмы Средиземноморья.

Когда: 10 — 30 июля

Билеты: https://ctdk.ru/

ДЕТЯМ

Летний практикум «Дети в городе М.»

Ежегодный проект для оптимистов и пытливых умов, которые хотят ощущать себя в городе, как рыбы в воде. Главным героем практикума неизменно остается город М.

Если город — это портрет, то чей: мужчины или женщины, взрослого или ребенка? Какой у него взгляд, какой у него характер, и как его понять? А если город — организм, то, что служит ему сердцем, легкими, кожей? Участникам практикума посчастливится взглянуть на Москву совершенно с новых ракурсов, увидеть город как музей или механизм, историю или фильм. Каждая неделя практикума завершается презентацией одного из проектов участников: выставки, спектакля, фильма, подкаста, инсталляции, путеводителя, трека, экскурсии.

Когда: 31 мая - 27 августа 2021

Где: Музей Москвы, Зубовский бульвар 2

Подробнее: https://praktikum.mosmuseum. ru/

ДРУГОЕ

Конкурс видеоработ для детей и взрослых «Еврейская Россия»

Российский еврейский конгресс проводит всероссийский конкурс видеоработ «Еврейская Россия». Для участия необходимо представить видеоролик в любом жанре и формате продолжительностью до 15 минут, посвященный еврейской составляющей города или населенного пункта.

Участвовать могут любые некоммерческие организации, причем не только еврейские: региональные музеи, библиотеки, культурные центры. Общий призовой фонд конкурса Российского еврейского конгресса составит 1 060 000 рублей.

В материалах, представляемых на конкурс, еврейская жизнь города может быть показана через его жителей – известных и неизвестных, исторические эпизоды, культуру, архитектуру и места, связанные с еврейской общиной, через текущую деятельность местных еврейских организаций.

Победители, которых определит жюри конкурса во главе с кинокритиками Борисом Берманом и Ильдаром Жандарёвым, будут объявлены до 1 сентября 2021 года.

Параллельно со взрослым конкурсом проводится аналогичный конкурс для детей. Участвовать в проекте могут ученики школ, в том числе воскресных, лицеев и гимназий из любых регионов нашей страны. Авторов лучших работ ждут дипломы и именные стипендии.

Когда: до 15 июля — взрослый, до 15 августа — детский

Подробнее: https://rjc.ru/ru/projects/ project-70 и https://rjc.ru/ru/projects/ project-76